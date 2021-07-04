Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции прокомментировал вылет команды с Евро-2020. Он отдал должное сопернику и заявил, что видит Англию в финале.

«Игра изменилась счет за счет эпизодов. Не думаю, что сборная Украины не показала тот футбол, который проповедует. Мы не отказались от своих принципов, были хорошие отрезки, но были и такие моменты, особенно стандартные положения, в которых мы не доработали. Травма Кривцова нам тоже не пошла на руку. У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

Думаю, Англия сыграла очень прагматично, на своих сильных сторонах. Они воспользовались нашими ошибками, сыграли великолепно на втором этаже. Это команда, которая контролировала игру. Были эпизоды, в которых мы допустили ошибки и не смогли противостоять. Временами в игре у нас возникали хорошие эпизоды, но мы не доводили их до конца.

Евро-2020 Последний Евро Шевченко. Ради мечты он пересобрал игру и тело ДЕНЬ НАЗАД

Команда Англии очень сильна, индивидуально и как команда. Великолепный тренер. Поэтому они уже добрались до полуфинала, и я вижу, что эта команда может играть в финале», – заявил Шевченко.

Англия выиграла со счетом 4:0.

В полуфинале англичане вышли на Данию.

Еще о матче:

Евро-2020 Шевченко: «Чтобы добиться этого результата, надо иметь веру» 30/06/2021 В 08:14