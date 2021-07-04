К 2000 году сборная Италии трижды носила титул чемпиона мира, и люди не понимали, почему такая сильная команда лишь раз выигрывала Евро. Это случилось в забытом 1968-м. На исправление печальной статистики в Бельгию и Голландию отправилась мощная команда Дино Дзоффа, которая подобралась к трофею максимально близко – ближе уже невозможно.

Алессандро дель Пьеро и Винченцо Монтелла, Италия на Евро-2000 Фото: Getty Images

Путь к финалу

Евро-2020 В Британии рисуют самодельные Panini к Евро. Это восторг 22 МИНУТЫ НАЗАД

Легендарный Чезаре Мальдини воспринял поражение на ЧМ-98 слишком близко к сердцу: в четвертьфинале Италия билась с Францией 120 минут и уступила будущим чемпионам только в серии пенальти. Вернуть Италию на трон поручили Дино Дзоффу, который стартанул в квалификации к Евро-2000.

Группа у «скуадры адзурры» собралась проходимая: крепкие датчане и швейцарцы, а еще слабачки из Уэльса и Беларуси. Итальянцы решили все проблемы примерно к шестому туру: набрали 14 очков и комфортно расположились на первом месте. В двух последних играх команда Дзоффа подарила ничью Беларуси и уступила Дании, но лишь позволила скандинавам приблизиться – не более. Любопытно, что два из трех баллов, набранных за всю кампанию, Беларусь выкрала у будущих финалистов Евро.

Чемпионат Европы-2000 стал первым, который доверили двум странам. Красочный и увлекательный турнир, ставший одним из самых запоминающихся в истории, отдали Бельгии и Нидерландам. Ивент проходил в классическом формате: 16 команд разлетелись на четыре группы, два первых места квартета выползали в 1/4.

Итальянцев перед стартом критиковали за излюбленный катеначчо, но оборонительный стиль не помешал команде забить по два мяча Турции, Бельгии и Швеции. Дзофф уверенно набрал девять очков, занял первое место в группе и готовился к битве с Англией в четвертьфинале. Но ее не состоялось: Йонел Ганя реализовал пенальти на 89-й минуте и помог Румынии выкинуть «трех львов» с турнира. Силенок на Италию у румын уже не хватило – Франческо Тотти и Пиппо Индзаги сделали результат еще в первом тайме (2:0).

В полуфинале Дзоффа ждали хозяева голландцы. Вместе с «оранье» итальянцы написали один из самых драматичных сюжетов, пропитанных болью, слезами и несправедливостью. Голландская машина вызвала бум на родине: в группе парни Франка Райкарда дернули Францию (3:2), Данию (3:0) и Чехию (1:0), а в 1/4 размазали бедных югославов (6:1). «Оранье» поймали страшный кураж и мечтали о домашнем титуле. Под рев апельсиновых трибун они с первых минут придавили итальянцев, и уже в дебюте Деннис Бергкамп попал в штангу. Будевейн Зенден на фланге издевался над Джанлукой Дзамброттой и уже к 33-й минуте посадил итальянца на две желтые карточки – хозяева получили огромную фору еще в первом тайме.

Использовать преимущество нидерландцы могли почти сразу: рефери назначил пенальти за фол Алессандро Несты против Патрика Клюйверта. Спасителем Италии выступил Франческо Тольдо, который планировался резервным вратарем, но получил шанс из-за перелома Джанлуиджи Буффона. Тольдо угадал направление удара Франка де Бура и оставил «скуадру адзурру» в игре.

Италия – Нидерланды на Евро-2020 Фото: Getty Images

Во втором тайме давление «оранье» стало еще сильнее, и Эдгар Давидс заработал для команды второй пенальти. Де Бура у точки сменил Патрик Клюйверт, но Тольдо уже заколдовал ворота: вратарь прыгнул в другой угол, но спасла штанга.

Италия засушила игру и затащила Нидерланды сначала в дополнительное время, а потом в серию пенальти. А отношение оранжевых к 11-метровым мы уже помним: Тольдо взял второй пенальти от Де Бура, потащил попытку Паула Босвелта, а Яп Стам отправил мяч в космос. Итальянцы промахнулись лишь раз, а наглейший Франческо Тотти издевательски забил паненкой – 3:1. Тогда разговоры про оборонительный стиль Дзоффа немного притихли: его мужчины героически выстояли в меньшинстве и впервые за 32 года вывели страну в финал чемпионата Европы.

Главная звезда перед Евро

Если на Евро-2020 в составе «скуадры адзурры» почти нет суперзвезд, то 21 год назад у Дино Дзоффа на руках оказалась колода из джокеров. Правда, не все поехали в Бельгию и Нидерланды: например, травмы получили Джиджи Буффон и Кристиан Вьери, который в отборе забил четыре мяча.

В той команде выделялись Пиппо Индзаги и Паоло Мальдини. Первому было 27, и он регулярно забивал за «Ювентус». Второму сразу после Евро стукнуло 32. Но именно Паоло выглядел стержнем той команды. Особенно в системе Дзоффа: Мальдини прекрасно взаимодействовал с другими защитниками в тройке, читал игру и снимал весь верх. В эпоху катеначчо не виделось ни одного героя, который казался круче дядьки из «Милана».

Паоло Мальдини, Италия – Бельгия на Евро-2000 Фото: Getty Images

Кто тренировал

Легендарный голкипер Дино Дзофф завершил карьеру в 1983 году в составе «Ювентуса» и сразу устроился в туринском клубе на должности тренера вратарей. Спустя два года начинающего коуча забрали в олимпийскую сборную Италии: там он успешно квалифицировался на Игры-88, но турнир пропустил – молодого тренера вернул «Юве».

В Турине Дино выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА, а потом несколько лет совмещал должности коуча и президента в «Лацио». В 1998-м Дзофф получил главный вызов в карьере – ему доверили израненную сборную Италии после поражения от французов в четвертьфинале ЧМ.

В квалификации на Евро Дино освежил состав и чаще приглашал молодежь: например, подтянул Франческо Тотти и Джанлуку Дзамбротту.

Дзофф, как представитель старой школы, верил в катеначчо и ставил сборной оборонительный футбол. За это он регулярно выслушивал критику на различных уровнях. После Евро-2000 против тренера выступил Сильвио Берлускони: босс «Милана» и влиятельный политический деятель разнес финалиста чемпионата за скучную игру и отсутствие плана Б. Гордый Дзофф поднял подбородок и моментально уволился, чтобы сохранить достоинство. Его карьера в сборной продлилась всего два года.

Дино Дзофф, сборная Италии Фото: Getty Images

Как прошел финал

В решающем матче итальянцы попытались отойти от фирменного стиля и сначала сыграли в контроль. Игра неожиданно пошла на встречных атаках: еще в первом тайме забить могли Тьерри Анри, Юрий Джоркаефф и Марко Дельвеккио.

27-й форвард исправился во втором тайме. Он проводил лишь третью игру на Евро и был запасным, но воспользовался ротацией Дзоффа. Тотти собрал вокруг себя двух защитников и уничтожил их разум гениальным пасом пяткой. Джанлука Пессотто остался на фланге совсем один: у него было много времени, чтобы прицелиться и выполнить идеальный кросс в штрафную – Дельвеккио в касание забил первый мяч на турнире.

Итальянцам, которые до этого пропустили всего два мяча, оставалось держаться 35 минут основного времени + компенсированное. У «скуадры адзурры» все получилось великолепно. Даже больше – Алессандро дель Пьеро вылетел за замену и пару раз мог ставить точку в контратаках. В первом случае он не попал в ворота из выгодной позиции, а вторую попытку потащил Фабьен Бартез.

Франческо Тотти и Марко Дельвеккио, сборная Италии на Евро-2000 Фото: Getty Images

Казалось, Италии хватит и классических 1:0, но на 94-й минуте вся страна схватилась за голову. До исторического титула оставалась пара секунд, но собранные итальянцы вдруг потеряли концентрацию. Бартез выполнил удар от своих ворот, а Давид Трезеге выиграл верх у Несты. Мяч полетел к Каннаваро, но 175-сантиметровому Фабио не хватило роста – за его спиной уже притаился Сильвен Вильтор. Француз подобрал мяч, ворвался в штрафную и с края сильно пробил в угол. Тольдо дотянулся, но не спас.

Камбэк «ле блюз» оказался для «скуадры адзурры» ударом под дых. Уверенные в себе итальянцы вдруг поплыли и допустили глупую ошибку при выходе из обороны. Мяч подхватил Робер Пирес: он накрутил на фланге двух защитников и прострелил в центр. Трезеге идеально открылся за спины соперников и в касание вбил гвоздь под перекладину. Правило Золотого гола во второй раз сыграло за французов: в экстра-тайме полуфинала они выбили Португалию на 117-й минуте, а на 103-й выиграли финал.

«Все, что я вижу, когда закрываю глаза – два нереализованных момента в финале. Я себе этого не прощу», – рыдал после Дель Пьеро.

Италия остановилась в шаге от заветного трофея. «Скуадра адзурра» на втором подряд крупном турнире драматично уступила французам, которые стали первой сборной, взявшей сразу после ЧМ еще и Евро. Боль от пощечин Вильтора и Трезеге до сих пор снится итальянцам в кошмарах.

Кто стал звездой после Евро

В Бельгии и Голландии зажглась молодая звездочка по имени Франческо Тотти. Длинноволосый римлянин удивил многих, забил два мяча в пяти играх и вырезал шикарный предголевой пас в финале. Но все же главной итальянской примой стал не он.

28-летний Тольдо должен был смотреть Евро со скамейки запасных, но Джанлуиджи Буффон сломал палец, а Франческо этим воспользовался. Пиком на Евро для него стала рубка с Нидерландами, где в его ворота не реализовали пять пенальти. После чемпионата на «Фиорентину» обрушились предложения по трансферу Тольдо – среди главных соискателей мелькала «Барселона».

«Фиалки» испытывали огромные финансовые проблемы, но все же на год задержали вратаря во Флоренции. Не более: в 2001-м «Ювентус» почти подписал голкипера, но в последний момент Франческо отказал ради «Интера». Интересно, как бы тогда сложился мировой футбол, ведь после провала в сделке с Тольдо туринцы подписали Буффона.

Франческо Тольдо, сборная Италии Фото: Getty Images

Но и Ческо не прогадал: в составе «нерадзурри» он выиграл 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и пять скудетто.

Сразу после Евро-2000 Тольдо попал в список номинантов на «Золотой мяч» и влетел на третье место в рейтинге лучших вратарей по версии IFFHS. По-настоящему карьера крутого голкипера раскрылась только к 30.

Другие неудачники Евро:

Евро-2020 «Следующий Евро выиграем». Украинцы поддержали команду в фан-зоне 4 ЧАСА НАЗАД