Стикеры Panini – идеальный подарок для футбольного фаната в возрасте от четырех до 144 лет. Ничего лучше не прокачивает зрительную память на крупных турнирах, как сбор наклеек с игроками всех сборных-участниц. Простой эксперимент: если вы в детстве коллекционировали Panini на чемпионатах мира или Европы, то сразу ответите, кто был 23-м в заявке сборной Румынии. Попробуйте провернуть такой же трюк с составом Хорватии, хотя видели их буквально неделю назад.

Но стикеры всегда оставались дорогим развлечением, и на полностью заполненные альбомы нужно было выложить гигантские суммы. Так же подумали и британские художники Алекс и Шон Пратчетт. Алекс тащился в детстве от официального стикербука и в 11 лет мечтал о том, как вклеит последний стикер на ЧМ-1994. Поэтому в 2014-м перед чемпионатом мира Пратчетты поставили цель: сделать всех футболистов за 30 дней турнира. Но они не покупали лицензионные наклейки, а нарисовали их сами.

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Портреты игроков и правда выглядели, будто детские наброски. Поразительно, но в карандашных изображениях угадывались звезды ЧМ-2014 – Томас Мюллер, Лионель Месси, Месут Озил, Эдинсон Кавани и прочие игроки из топ-сборных. «Многим это показалось странным, но странно интересным. И если кто-то улыбнулся при взгляде на наши наклейки, значит, это того стоило», – рассказал Алекс Пратчетт.

На один рисунок художники тратили от 15 до 20 минут, в день они успевали примерно по 12 стикера. Оба Пратчетта поставили себе цель – закончить до финального матча. И все получилось – последнего футболиста (испанца Педро) Алекс вклеил в альбом за 15 минут до стартового свистка встречи Германии и Аргентины. «Это такая глупость, и трудно сказать, что мы чем-то гордимся. Но здорово, что придерживались цели до самого конца», – радостно улыбался художник.

Пратчетты продолжили заполнять стикербук и на следующих турнирах. С 639 наклеек в 2014-м на Евро-2016 их число выросло до 800. Дизайнеры стартовали в первый день континентального первенства и финишировали еще ближе к нужной отметке – за 13 минут до начала финала ЧЕ-2016. Они вели блог на вордпрессе и описывали каждый день работы. В числе последних оказался стикер с Романом Широковым. «У Широкова будто кто-то украл гитару», – остроумно заметили Алекс с Шоном.

На чемпионате во Франции художники открыли сбор донатов, и фанаты за месяц насобирали им 3810 фунтов стерлингов (4438 евро) – все деньги Пратчетты передали на благотворительность. На ЧМ-2018 братья также отправили весь собранный кэш на благие цели. «Потому что мы тупицы, то выставим все стикеры на благотворительный аукцион. И мы не умеем рисовать. 682 наклейки, 32 дня, один альбом, никакого таланта», – самокритично отзывались парни.

Теперь за ними в твиттере следят больше 45 тысяч фолловеров, а еще – юристы «Манчестер Юнайтед». В феврале 2019-го в офисе «МЮ» не оценили юмор и в законном порядке приказали больше не продавать ничего связанное с «красными дьяволами». «Нам прислали несколько номеров товарных знаков, в том числе, связанные с клубной эмблемой. То есть они хотят сказать, что это кража интеллектуальной собственности», – посмеялись художники.

Конечно, на Евро-2020 Алекс с Шоном тоже рисуют эти ужасно милые (хотя больше ужасные, конечно) стикеры. Они отрисовывают игроков уже по ходу чемпионата и выбирают актуальные изображения с матчей, а не прилизанные отчеты с официальных фотосессий. «Прошу прощения у Харри Магуайра, если он когда-либо это увидит. Никакого неуважения – мы просто не знаем, как рисовать человека, чтобы он не выглядел страшно», – развел руки в стороны Алекс.

Теперь в объектив художников попадают не только футболисты, но и главные мемы турнира, – восторженная журналистка после мяча Венгрии в ворота Франции, автоголы словака Дубравки и испанца Симона, радость швейцарского фаната и так далее.

Парни из сборной России вовсе смотрятся либо усталыми работягами, либо наоборот пучеглазыми рыбами. Марио Фернандес с Георгием Джикией закатили глаза, хитрый прищур Артема Дзюбы будто спрашивает, смотрели ли мы все то самое видео, а Андрей Семенов с Федором Кудряшовым словно до сих пор присматривают за Юссуфом Поульсеном и Ромелу Лукаку.

Все вырученные деньги – герои рассчитывают на 5000 фунтов – они передадут в фонд поддержки психологического здоровья Mind. «После этого сложного года, когда ментальное здоровье людей пострадало, как никогда раньше, мы рады внести небольшую помощь в ту гигантскую работу, которую проделывают в Mind», – заявил Алекс в интервью The Big Issue.

Но теперь главное – чтобы они сами не тронулись рассудком по ходу чемпионата. Но вроде бы Пратчетты грамотно совмещают странное хобби с обычной жизнью. Например, у одного из них по дому бегает маленький ребенок, который явно не помогает концентрации, а после окончания 1/8 финала они отправились в шестичасовое путешествие на автомобиле и рисовали стикеры на пассажирском сидении.

Но теперь у Алекса и Шона нет задачи обязательно закончить перед стартовым свистком финала. Кажется, они поняли, что творят ради развлечения – и здорово, когда кринжовая идея нравится людям и помогает нуждающимся.

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