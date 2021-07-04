Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско готов возглавить сборную России.

«По моим данным, Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать», – написал в телеграм-канале замглавреда газеты «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров.

Инсайдер заявил, что считает Тедеско неплохим вариантом для русской национальной команды. По мнению Алланазарова, Доменико выглядит выгоднее, чем бывший коуч сборной Германии Йоахим Лёв за счет знания языка и чемпионата России. Плюс 35-летний немец готов приступить к работе в самые сжатые сроки.

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Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года. Он привел красно-белых ко второму месту в РПЛ-2020/21 – лучшему достижению с момента чемпионства-2016/17. Тедеско покинул Москву по истечении контракта и объяснил это желанием больше времени проводить с семьей.

Нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов потерпел с командой два разгромных поражения на чемпионате Европы (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании), занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф Евро-2020.

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