Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выступление на чемпионате Европы-2020.
«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были вместе с нами в моменты взлетов и падений.
Когда видишь вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего играешь! Спасибо, Украина!» – написал Зинченко в инстаграме.
Евро-2020
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала
- Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020 и разгромно проиграла сборной Англии со счетом 0:4. Это лучшее в истории выступление украинской сборной на континентальных первенствах.
- Александр Зинченко полностью провел все пять матчей на чемпионате и набрал два очка по системе «гол+пас» – забил и отдал в 1/8 финала с Швецией.
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