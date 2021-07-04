Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выступление на чемпионате Европы-2020.
«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все. Спасибо за веру и за то, что были вместе с нами в моменты взлетов и падений.
Когда видишь вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего играешь! Спасибо, Украина!» – написал Зинченко в инстаграме.
Евро-2020
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала
01/07/2021 В 14:34
  • Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020 и разгромно проиграла сборной Англии со счетом 0:4. Это лучшее в истории выступление украинской сборной на континентальных первенствах.
  • Александр Зинченко полностью провел все пять матчей на чемпионате и набрал два очка по системе «гол+пас» – забил и отдал в 1/8 финала с Швецией.
Украина прыгнула выше головы на Евро. Англия это доказала
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Евро-2020
Зинченко: «Людям лучше держать рты за замком. Мы пишем историю»
30/06/2021 В 08:18
Евро-2020
Украина прошла критику и жуткую травму. Дальше – Англия
29/06/2021 В 23:02