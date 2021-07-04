Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил пятый мяч на чемпионате Европы-2020. Он вонзил в сетку на 49-й минуте четвертьфинала со сборной Дании, но чехи проиграли в этом матче со счетом 1:2.

Шик догнал Криштиану Роналду в гонке бомбардиров – у обоих форвардов по пять голов. Но Патрик четыре из них забил с игры, а у португальца три точных удара с пенальти. При этом Роналду все равно выше чешского страйкера в голеадорском чарте.

В испанской AS объяснили , что по правилам оргкомитета чемпионата Криш лидирует из-за результативной передачи в матче группового этапа со сборной Германии. Поскольку у капитана «селесао» больше ассистов, то по голевым пасам он все равно остается лучшим бомбардиром Евро-2020.

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На турнире осталось четыре сборных – Дания, Италия, Англия и Испания. По три мяча на ЧЕ забили датчанин Каспер Дольберг, а также англичане Харри Кейн и Рахим Стерлинг.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир чемпионатов Европы всех времен. На пяти турнирах он суммарно положил 14 мячей.

Но все равно Роналду и Шик уступают в гонке лучших страйкеров ЧЕ-2021 Автоголу, у которого 10 забитых мячей.

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