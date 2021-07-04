Русский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 1/2 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Испании.

42-летний москвич стал резервным рефери на полуфинал, который состоится во вторник, 6 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли». Главным судьей матча станет немец Феликс Брых, ассистентами выступят Марк Борш и Штефан Лупп. На ВАР сядет также бригада из Германии во главе с Марко Фритцем.

Для Карасева эта игра станет шестой на Евро-2020. На групповом этапе он работал главным на встречах Италия – Швейцария и Германия – Венгрия, а в 1/8 финала обслуживал пару Нидерланды – Чехия. Сергей также был четвертым рефери на матчах Австрия – Северная Македония (групповой этап) и Чехия – Дания (1/4 финала).

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Карасев – первый русский судья, который обслуживал матчи плей-офф крупных турниров (Евро или ЧМ) после Валентина Иванова в 2006 году.

Ранее русский арбитр работал на чемпионате Европы-2016 и домашнем ЧМ-2018.

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