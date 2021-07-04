Фанаты сборной Дании сочинили песню о капитане сборной России Артеме Дзюбе.
Репортер телеканала «Матч ТВ» Владислав Гурджи перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Чехия – Дания нашел датских фанатов, которые посвятили чант 32-летнему русскому форварду. «We love Dzyuba and Russla! Dzyuba and Russla!» – спели два парня в цветах сборной Дании.
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Неизвестно, почему в столице Азербайджана Баку болельщики датской команды перед четвертьфиналом Евро-2020 вспомнили страйкера «Зенита». Происхождение кричалки также осталось тайной.
- Артем Дзюба забил 50% мячей сборной России на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Он реализовал пенальти в матче третьего тура против Дании, но это не спасло русских от поражения со счетом 1:4.
- Датчане победили Чехию в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 2:1 и попали в полуфинал, где сыграют со сборной Англии.
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