Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который рассказал, почему не взял футболиста на Евро-2020.

– Федор, после тренировки сможем поговорить чуть-чуть? (качает головой) Мы просто уезжаем сегодня. Встретимся только в РПЛ, а в РПЛ ты тоже не особо любишь поговорить.

– Ну да. В последнее время.

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– Но пока на сборах…

– Нет, ребят, извините.

– Как тебе Черчесов? То, что он сказал.

– Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышали.

– Тебе обидно?

Ранее Черчесов объяснил невызов в сборную России Федора Смолова. По словам главного тренера национальной команды, он принял окончательное решение из-за поста нападающего в инстаграме после финала Кубка России.

Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

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