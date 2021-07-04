Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который рассказал, почему не взял футболиста на Евро-2020.
– Федор, после тренировки сможем поговорить чуть-чуть? (качает головой) Мы просто уезжаем сегодня. Встретимся только в РПЛ, а в РПЛ ты тоже не особо любишь поговорить.
– Ну да. В последнее время.
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– Но пока на сборах…
– Нет, ребят, извините.
– Как тебе Черчесов? То, что он сказал.
– Вот поэтому я и не хочу говорить. Конечно, слышал. Все слышали.
– Тебе обидно?
– Нет, – приводит слова Смолова «Матч ТВ».
- Ранее Черчесов объяснил невызов в сборную России Федора Смолова. По словам главного тренера национальной команды, он принял окончательное решение из-за поста нападающего в инстаграме после финала Кубка России.
- Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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