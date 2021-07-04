Магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов прошелся по нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду. Мужчине не понравился поступок Криша на пресс-конференции Евро-2020, когда форвард убрал со стола бутылки кока-колы.
«Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить все, падла. А он не может! Он и вылетел. Не потому что бутылку отодвинул, а потому что он отнесся ко всему, что происходит здесь, свысока. Показал нам, мол, я выше этого! И где он?» – приводит слова Козлова «СЭ».
- Сборная Португалии вылетела в 1/8 финала чемпионата Европы, уступив сборной Бельгии со счетом 0:1.
- Криштиану Роналду остается лучшим бомбардиром турнира с пятью голами. Патрик Шик забил столько же, но по правилам оргкомитета идет вторым.
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