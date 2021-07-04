Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли в разговоре с болельщиками выразил мнение, что футболисты «скуадры адзурры» должны становиться на колено в поддержку BLM перед матчами Евро-2020.

«Не хватает ли мне Евро? Нет, сборная Италии шикарно справляется без меня. Сел бы я на колено перед игрой? Безусловно, и заставил бы всех это сделать», – приводит ответ Балотелли Tutto Monza

В сборной Италии нет единого правила насчет поддержки BLM. Перед матчем с Уэльсом половина команды присела на колено, половина осталась стоять. В 1/8 финала итальянцы остались на ногах, но перед четвертьфиналом сели в полном составе из солидарности со сборной Бельгии.

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6 июля Италия сыграет в полуфинале Евро-2020 с Испанией.

Балотелли – участник Евро-2012 (серебро), Кубка Конфедраций-2013 (бронза) и ЧМ-2014. Последний раз он вызывался в сборную осенью 2018-го.

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