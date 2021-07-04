Футболисты сборной Дании получили сообщение в Whats App от Кристиана Эриксена после победы над Чехией в четвертьфинале Евро-2020.

После матча Эриксен оставил в общем чате таской сборной сообщение со словами «Я горжусь вами!», сообщает Football Italia

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли. Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

В полуфинале чемпионата Европы датчане сыграют с Англией. Матч пройдет 7 июля на «Уэмбли».

Евро-2020 На Евро-1992 Данию тоже сплотила боль. Умирала дочь Вильфорта ВЧЕРА В 08:07

Чемпионат Англии АПЛ поставит 2 тысячи дефибрилляторов после случая с Эриксеном 26/06/2021 В 11:55