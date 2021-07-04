Футболисты сборной Дании получили сообщение в Whats App от Кристиана Эриксена после победы над Чехией в четвертьфинале Евро-2020.
После матча Эриксен оставил в общем чате таской сборной сообщение со словами «Я горжусь вами!», сообщает Football Italia.
  • На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли. Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.
  • В полуфинале чемпионата Европы датчане сыграют с Англией. Матч пройдет 7 июля на «Уэмбли».
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