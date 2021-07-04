Плей-офф чемпионата Европы полон неожиданных открытий. Одно из таких связано с банальной статистикой. Оказывается, если после группового этапа команда выходит на поле в белой форме, она проходит дальше.

Так происходило в девяти матчах из 12 – остальных трех на поле не было фуболистов в белом. Команды в цветном всегда проигрывают тем, кто в белом. Матч Бельгия – Португалия нельзя назвать исключением, так как португальцы играли не в белом, а светло-зеленом.

Все случаи в плей-офф, когда побеждали белые: Уэльс – Дания (0:4), Нидерланды – Чехия (0:2), Хорватия – Испания (3:5), Франция – Швейцария (3:3, пен. 4:5), Англия – Германия (2:0), Швейцария – Испания (1:1, пен. 1:3), Бельгия – Италия (1:2), Чехия – Дания (1:2), Украина – Англия (0:4).

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В первом полуфинале в качестве гостя Испания сыграет с Италией. Существует вероятности, что пиренейцы все же выйдут в красном против синих итальянцев, но это может стать фатальной ошибкой. Во втором полуфинале Англия выйдет в любимой белоснежной форме как команда-хозяйка матча с датчанами.

Таким образом, в финальной игре Испания встретится с Англией, где «красная фурия» предстанет в домашнем комплекте, а англичане в любом случае не изменят себе, как это было, например, в матче против Украины. Получается, именно сборная Англии станет победителем Евро-2020, да прибудет с ней белая форма!

Италия сыграет с Испанией 6 июля на «Уэмбли» в 22:00 (мск).

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на том же стадионе в это же время.

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