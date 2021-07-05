Короче, как вам такой факт, что в Шотландии существует метал-группа под названием Yashin? Сначала можно подумать, что это случайность – наверняка в каком-нибудь языке есть слово, идентичное фамилии легендарного советского голкипера. Факт номер два: метал-бэнд Yashin действительно получил название в честь Льва Ивановича. Уау!

Шотландская группа появилась в 2006 году и зашла британским любителям тяжелого жанра. Парни играли металкор, пост-харкод, ню-метал – проще говоря, все с тяжелыми запилами и брутальным вокалом. Записали массу метал-каверов на известные хиты, сгоняли в несколько туров и засветились на музыкальных фестивалях. Позже Yashin гастролировал с известными Korn, Limp Bizkit и Papa Roach.

Возможно, в России о группе ничего не слышали, но некоторые их видео на ютьюбе собирали по 500 тысяч просмотров.

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Группу основали школьные друзья Эндрю Макшейн (басист) и Пол Чарльз Трэверс (гитарист и автор большинства текстов). Именно из-за Пола бэнд получил странное для шотландцев название. Изначально фанаты предполагали, что это связано с японским словом Yashin, которое переводится как «амбиции».

Eurosport связался с гитаристом группы Полом Трэверсом, чтобы узнать: как, почему, зачем?

– Да, мы слышали про японское слово. Знаем, что Yashin в переводе с японского означает «амбиции»... Уверяю, это не имеет ничего общего с нашим названием. Если честно, мы находим это немного банальным. Могу сказать на 100%: группа названа в честь прозвища, которое я получил в старшей школе. А это прозвище имеет прямое отношение к российской легенде Льву Яшину.

– Как оно появилось?

– Вообще это мой первый ник. По сути, мое второе имя Трэверс (Travers). Потом оно было сокращено до Trav, потом до Trev – уже позже появилось Lev. Как раз, как у российского вратаря. Конечно, мы в молодости, когда давали друг другу прозвища, знали Льва Яшина. Мы с друзьями были большими фанатами футбола.

– А сам играл в футбол? Наверняка был вратарем?

– Да, играл. Разочарую, но я был не вратарем, а полузащитником. И я был не особо-то хорош. Моим любимым игроком являлся Йорг Альберц. Он выступал за мой любимый «Рейнджерс». У него была лучшая левая нога, которую я когда-либо видел – убойный удар с дальней дистанции. Вбей в ютьюбе «Молоток Йорг Альберц», сам все увидишь. До «Рейнджерс» он выступал в Германии за «Гамбург».

– Что вообще вы знаете о Яшине? К сожалению, даже в гугле мало видео с его матчей.

– Знаю, что он один из самых известных в мире вратарей, которые вообще существовали. Знаю, что у него было прозвище Паук. Кстати, мне очень понравилась его фотография в прыжке за мячом. На заднем плане виднелась трибуна, точь-в-точь, как на «Айброксе» (стадион «Рейнджерс – Eurosport).

Но, к сожалению, я узнал, что Лев Яшин никогда не играл против «Рейнджерс» за «Динамо». Интересно, где сделана эта фотография? Возможно, стадион «Астон Виллы», у них похожие с «Айброксом» трибуны.

Лев Яшин, сборная СССР Фото: Getty Images

Пол почти угадал: фото сделано в Англии, но не в Бирмингеме, а в Ливерпуле. В 1966 году сборная СССР играла в полуфинале ЧМ против Германии, а матч прошел на стадионе «Эвертона» «Гудисон Парк».

– Я не сомневался, что ты узнаешь! Наверное, ты историк Льва Яшина?!

– В России Яшин до сих пор легендарный человек. Но как в Шотландии: ваши фанаты часто спрашивали, кто это?

– Нас постоянно спрашивали о названии группы. И мы просто упоминали легендарного вратаря. Большинство людей знало, кто это. Но мы никогда не рассказывали историю моего прозвища из школы.

– В ваших песнях были какие-нибудь футбольные отсылки?

– Единственное, что я могу вспомнить – песня «Tonight We Dance». Она была написана до того, как группа появилась на ТВ в шоу, где были судьи. Нас было пятеро, судей – четверо. В песне пелось «снова вышли 5 на 4…» Это была отсылка к уличному футболу. К тем временам, когда мы мальчишками могли сами набирать себе команды, и зачастую это было несправедливо – у кого-то было пять человек, у кого-то четыре. «Снова вышли 5 на 4…»

– Знаете ли вы других российских футболистов?

– Конечно, знаю многих, я увлекаюсь футболом. Но как болельщик «Рейнджерс» вспомню Олега Кузнецова, Алексея Михайличенко и Андрея Канчельскиса. Все они когда-то были рейнджерами и отлично провели время в Глазго.

Андрей Канчельскис в «Рейнджерс» Фото: Getty Images

В 1994 году я был в «Хэмпден Парк» – национальном стадионе сборной Шотландии. И смотрел с трибун матч Шотландия – СНГ. Я только что проверил: написано, что матч был с Россией, но я почему-то был уверен, что это СНГ. Счет был 1:1, а Россия играла в белых шортах и красных футболках. Если честно, дерьмовая была игра!

А откуда ты?

– Я из Санкт-Петербурга.

– Ах-х-х! Стало быть, ты болеешь за «Зенит» (конечно, нет – прим. автора). Эти ребята в 2008-м обыграли мой «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Но сейчас я рад, что мы прервали 10-летнюю серию «Селтика» и взяли 55-й чемпионский титул. Нам не слишком везет в Европе, но сейчас все хорошо. Нас тренирует Стивен Джеррард – надеюсь, мы выйдем в Лигу чемпионов в этом году.

В 2016 году группа Yashin прекратила существования без объявления официальных причин. За 10 лет бэнд выпустил четыре альбома.

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