Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) не будет отправлять в отставку главного тренера сборной Роберто Мартинеса.

«Завтра мы начнем подготовку к отборочным матчам в сентябре и октябре. Роберто Мартинес остается с нами. Официальных сообщений не последует, но я не вижу причин менять тренерский штаб. Мне также не кажется, что Мартинес сам подаст в отставку.

Я понимаю, откуда идет формирование общественного мнения, но сейчас никаких проблем с Роберто нет. Также мы не будем оценивать работу тренера, потому что в футбольной ассоциации, как и в любой правильно функционирующей компании, есть культура постоянного оценивания», – заявил глава KBVB Петер Боссарт (цитата по Sporza ).

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Сборная Бельгии проиграла Италии со счетом 1:2 и вылетела в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

Роберто Мартинес работает с «красными дьяволами» с 2016 года. Под его руководством национальная команда доходила до полуфинала чемпионата мира-2018 и завоевала бронзовые медали.

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