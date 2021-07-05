Греция – один из самых внезапных победителей Евро в истории. Команду Отто Рехагеля нарекли унылейшим триумфатором ЧЕ, а Португалия к тому времени еще не заслужила репутацию водителей автобуса, поэтому симпатии болельщиков в финале разделились. Одни болели за неожиданного чемпиона, другие – против скучной игры.

Путь к финалу

Чемпионат Европы-2004 проходил в Португалии, и команде с Пиренейского полуострова не пришлось выдирать путевку на турнир. В финальной части хозяев Евро определили в группу А к Греции, Испании и России. Уже в матче открытия турнира греки предсказали, что произойдет в финале. Они обыграли португальцев с минимальной разницей в счете: Карагунис забил на 7-й минуте, а Басинас добавил с пенальти во втором тайме. В конце матча хозяевам удалось сократить разрыв: 19-летний Роналду воткнул головой после углового.

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Совсем другая игра у Португалии получилась с Россией – быстрый гол от будущего динамовца Манише, контроль мяча и целый тайм в большинстве после нелепой ошибки Овчинникова – Босс сыграл руками вне штрафной. Команда Георгия Ярцева отбивалась, но в конце пропустила второй. После подачи Роналду Руй Кошта махнул ногой мимо вышедшего на замену Малафеева и переправил мяч в сетку. 2:0, португальцы похоронили шансы российской сборной на выход из группы.

Чтобы самим врываться в плей-офф, нужно было побеждать Испанию. Команда Иньяки Саэса к третьему туру набрала четыре очка, и ничьи ей хватило бы для прохода дальше. Но все решил один красивейший гол Нуну Гомеша на 57-й минуте. Нападающий получил пас от Деку и пробил из-за пределов штрафной, находясь спиной к воротам. Мяч залетел точно в нижний угол, Касильяс не дотянулся.

Сборная Португалии-2004 Фото: Getty Images

Шесть баллов хватило, чтобы с первого места выйти в четвертьфинал, где Португалия попала на англичан. Команды устроили жесткую рубку, которая началась с гола Майкла Оуэна уже на 3-й минуте. Форвард «Ливерпуля» воспользовался срезкой Коштиньи и с разворота прошил Рикарду. Команды атаковали весь матч, но второй гол случился в конце игры: Эдер Поштига замкнул головой подачу Симау Саброзы. Встреча увеличилась на 30 минут, и на 110-й Руй Кошта пригвоздил мяч к сетке ворот Джеймса.

Казалось, что Португалия уже в полуфинале, но удовольствие англичанам продлил Фрэнк Лэмпард. Диспетчер и сердце «Челси» получил мяч в штрафной, развернулся на 180 градусов и положил в угол. В серии пенальти больше повезло португальцам. На один удар выше ворот Руя Кошты у англичан оказалось два промаха: такой же плевок в небо от Дэвида Бекхэма и неуверенный выстрел Дариуса Вассела, который парировал Рикарду. Он же нанес победный удар, точно вонзив мяч в угол.

Рикарду против Джеймса Фото: Getty Images

В полуфинале команда Луиса Фелипе Сколари встретилась с Нидерландами, тоже познавшими опыт серии пенальти в матче со Швецией. Счет в середине первого тайма открыл Криштиану Роналду – Рон вонзил головой после углового в исполнении Деку. Португалия много и сочно атаковала, но не забивала из убойных позиций. Зато реализовала полумомент: после удара Манише с угла штрафной мяч по невероятной траектории залетел прямо в девятку. «Оранье» не удалось отыграться, но без гола Нидерланды не остались: после подачи Ван Бронкхорста защитник Андраде нелепо срезал в свои ворота. 2:1 – Португалия празднует финал, а Дик Адвокат почесывает подбородок.

Главная звезда перед Евро

Луиш Фигу Фото: Getty Images

В сборной Португалии образца 2004 года не было человека более звездного, чем Луиш Фигу. К тому моменту полузащитник уже пережил самые сложные дни в карьере – ощутил на себе ненависть каталонских фанатов после перехода из «Барсы» в «Реал». Фигу приехал в сборную после провального клубного сезона: мадридцы заняли лишь четвертое место в Ла Лиге и вылетели в четвертьфинале ЛЧ, взяв только Кубок Испании. В переполненной звездами команде португалец стал вторым по голам и передачам (13+17), больше – только у бразильца Роналдо (31+13).

После Евро Фигу планировал уйти из сборной, но поражение в финале его подстегнуло, и футболист остался еще на два года, чтобы здорово провести время в Германии, где сборная Португалии заняла четвертое место.

Кто тренировал

Луис Фелипе Сколари Фото: Getty Images

Луис Фелипе Сколари – один из двух иностранных тренеров, достигших финала Евро. Другой – немец Отто Рехагель, которому бразилец и проиграл. Сколари принял сборную Португалии в статусе чемпиона мира – в 2002-м сборная Бразилии с ним во главе смела всех в Корее и Японии. До работы в родной национальной команде Сколари перформил в бразильском чемпионате, где забирал все возможные турниры с «Гремио», «Палмейрасом» и другими клубами.

Перед третьим матчем группы с Испанией Сколари нашел максимально странные слова, чтобы замотивировать своих игроков – коуч выдал удивительную метафору: «После матча с Россией у меня было такое чувство, что я встречался с девушкой пять или шесть лет, потом женился, а уже через неделю расстался. Вы просыпаетесь с утра и вдруг первое, что вы видите, это то, как она ужасна».

Луис Фелипе был мастером замен, а его решения часто определяли исход встречи. Все мячи Португалии до полуфинала, исключая быстрый гол в ворота Овчинникова, забивали футболисты, вышедшие на поле уже по ходу матча. А в играх против россиян и англичан со скамейки ворвались даже ассистенты.

Как прошел финал

Португалия шла явным фаворитом матча: букмекеры давали коэффициент 1,36 на победу команды Луиса Фелипе Сколари и 3 – на греков. Команды уже знали друг друга после матча в группе, но если первая встреча была более открытой, а греки позволяли себе часто атаковать, то в финале команда Рехагеля заперлась в штрафной и крайне редко выбегала в контратаки. После мяча Ангелоса Харистеаса с углового сборная Греции припарковала огромный грузовой вагон в штрафной и позволяла себе много нарушений, рушивших атаки португальцев – некоторые заканчивались предупреждениями.

В конце встречи на газон выбежал легендарный Джимми Джамп. Испанский стрикер промчался через все поле, попутно швырнув в лицо Луишу Фигу флаг «Барселоны» – ненависть к звезде еще не угасла, хотя после перехода прошло четыре года. За персонажем гналась целая группа стюардов – Джимми позволил себя поймать, забежав в ворота Никополидиса и на полном ходу врезавшись в сетку.

Луиш Фигу и Джимми Джамп Фото: Getty Images

Сразу после инцидента Фигу пальнул рядом со штангой – португалец завелся, было видно, что выходка стрикера его задела. Команда Луиса Фелипе Сколари стреляла по воротам Греции до самого финального свистка, но эллины выстояли и неожиданно для самих себя стали чемпионами Европы.

Греческие улыбки и объятия, а также первые слезы Криштиану Роналду в решающем матче – их мы увидим еще не один раз. На награждении португальцам, помимо унизительных серебряных медалей, пришлось прочувствовать тяжелый взгляд легендарного Эйсебио. Бронзовый призер ЧМ-1966 и обладатель «Золотого мяча» точно ждал от своей команды другого результата на домашнем чемпионате Европы.

Кто стал звездой

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Безусловно, Криштиану Роналду. Это был первый крупный турнир в карьере 19-летнего португальца, который совсем недавно перешел в «МЮ» из «Спортинга». Криш начинал Евро-2004 как игрок запаса, а закончил футболистом основы.

На турнире Роналду забил два мяча и сделал столько же ассистов. Криш преображал игру Португалии в атаке с выходом на замену, но лучшим его матчем стал полуфинал, где футболист и забил, и отдал передачу. А в серии 11-метровых с англичанами зарождался тот самый Пеналду: пока Бекхэм и Руй Кошта лупили по трибунам, Криштиану безжалостно пронзил Джеймса. По итогам турнира Криша признали лучшим молодым игроком турнира – вряд ли у кого-то были в этом сомнения.

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