Самый звонкий по именам полуфинал турнира и первый на очереди – Италия против Испании. Совместно с Winline рассказываем, чего ждать в предстоящем матче.

Кто посмотрит игру с трибун

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Италия по ходу матча против Бельгии потеряла Леонардо Спинаццолу, и это громадная проблема для Роберто Манчини. Защитник «Ромы» показывал космический уровень на протяжение всего турнира, перекрывал от начала до конца весь фланг и был признан лучшим игроком двух матчей. В результате разрыва ахилла Леонардо выбыл чуть ли не на год. Также команде не поможет Алессандро Флоренци.

Медики уносят с поля Леонардо Спинаццолу в матче против Бельгии Фото: Getty Images

У Испании нет игроков, которые точно не помогут в полуфинале, но под вопросом участие Пабло Сарабии – у него травма бедра.

Форма

Испания в последний момент вырвалась в плей-офф из группы со Швецией, Польшей и Словакией. После победы 5:0 над командой Марека Гамшика показалось, что «красная фурия» вот-вот наберет ход, но в 1/8 получилась сложная победа над Хорватией в дополнительное время (5:3), а Швейцарию команда Луиса Энрике переиграла только в серии пенальти.

Итальянцы не заметили сопротивления в квартете: 7:0 в матчах с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. Но в плей-офф, как и Испания, также испытывали серьезные сложности: сначала не получилось в основное время грохнуть Австрию, а Бельгия поддалась со счетом 1:2 и постоянными затяжками времени со стороны игроков Роберто Манчини.

Лицом к лицу

Сборные Италии и Испании встречались на последнем Евро-2016. В 1/8 «скуадра адзурра» оказалась сильнее – 2:0.

После этого соперники дважды играли в отборе к ЧМ – тогда была зафиксирована ничья и разгромная победа Испании 3:0.

Команды встречались 37 раз: у всех по 11 побед, еще 15 матчей завершились вничью. В шести матчах на Евро Италия одержала две победы, Испания – одну.

Соперники встретятся на четвертом чемпионате Европы подряд.

Италия в полуфинале Евро одержала три победы и один раз проиграла, у Испании эта статистика – 4/0.

Италия один раз выиграла Евро (1968) и дважды играла в финале, испанцы трижды поднимали Кубок.

Испания – лидер турнира по ударам в сторону ворот соперников (227 за 5 матчей).

Ориентировочные составы

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Обе команды на этом турнире очень ярко играют в атаке. Испания забила на турнире больше всех (12 мячей), у Италии – 10 мячей. При этом если «скуадра адзурра» продолжает крепко действовать в обороне (всего два пропущенных), то «красная фурия» слишком много позволяет соперникам у своих ворот.

Да, нас ждет ответственная стадия, но вряд ли это помешает командам показать зрелищный футбол. Тотал голов больше 2 за кэф 1,71 – отличный вариант. Тем более в случае конфуза есть шанс на возврат.

Где смотреть

Матч состоится на «Уэмбли» 6 июля и начнется в 22:00 мск. Стартовый свисток даст немецкий арбитр Феликс Брых, а игру в прямом эфире покажет канал «Россия 1». Если хочется не посмотреть, а почитать, то подключайтесь к текстовому лайву на Eurosport.ru.

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