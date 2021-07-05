Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы-2020.

На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру. [Команду должен возглавить] иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас – Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится.

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Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной», – заявил Федун в интервью «Спорт-Экспрессу»

Сборная России вылетела с чемпионата Европы-2020 после группового этапа. Русские футболисты крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и не вышли в 1/8 финала Евро.

Одним из кандидатов на замену главному тренеру Станиславу Черчесову называют немца Доменико Тедеско, который неполные два сезона возглавлял московский «Спартак».

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