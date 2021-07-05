Автор Eurosport и футбольный блогер Павел Городницкий рассказал, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пригласил вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в национальную команду на Евро-2020.

«Возвращаемся в ноябрь 2020 года, матч Сербия – Россия, все помнят, чем закончился. В перерыве Стас заменил Гилерме, но еще в раздевалке Стас жестко напихал Гиле, всеми словами его обозвал, а Гиля взял и дерзко ответил. Стас такого вообще не ожидал, моментально выпал, обалдел. После игры они не общались. Спустя несколько дней Черчесов набрал Гилерме, тот не поднимал трубку. Черчесов позвонил пять раз – ни разу Гиля не снял телефон и потом не перезвонил. И с тех пор они так и не поговорили, поэтому у Гили изначально, скорее всего, не было шансов оказаться в сборной на чемпионате Европы», – рассказал Павел Городницкий на своем ютьюб-канале.

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Гилерме выступал в сборной России с 2016 года. Он дебютировал в товарищеском матче против Литвы.

В игре против Сербии (5:0) Маринато пропустил четыре мяча в первом тайме, после чего был заменен на Сослана Джанаева.

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