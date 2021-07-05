Сборная Италии – это звезды почти на каждой позиции и максимально стильный главный тренер. Но неужели в «скуадре адзурре» есть кто-то способный дать фору футболистам и коучу в стиле и титулованности? Встречайте Альбериго Эвани, ассистента главного тренера национальной команды.

Эвани уже подменял Роберто Манчини на скамейке запасных сборной Италии, когда коуч заразился ковидом. 11 ноября Альбериго исполнял обязанности главного тренера в товарищеском матче с Эстонией, а спустя четыре дня привел Италию к победе в матче Лиги наций с Польшей.

Альбериго Эвани Фото: Getty Images

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Эвани начинал тренерскую карьеру в молодежке родного «Милана». Затем он поработал с клубом из Сан-Марино и возглавил сборную Италии до 19 лет. Со временем Альбериго поднимался по возрастным категориям, и в 2017-м он вошел в тренерский штаб взрослой команды.

Эвани не стал знаменитым, как его современники вроде Роберто Баджо, Джанфранко Дзолы или Паоло Мальдини. Однако вместе с этими и другими мужчинами он взял серебро чемпионата мира-1994 в США. И в отличие от Баджо свою попытку в финальной серии пенальти реализовал. В составе «Милана» Альбериго три раза брал Серию А и дважды – Кубок европейских чемпионов. А в финале Межконтинентального кубка-1989 Эвани признали лушчим игроком матча: именно он вонзил победный мяч на 119-й минуте в ворота колумбийского «Атлетико Насьонал».

Главный успех Эвани-тренера – бронза чемпионата мира-2017 среди команд до 20 лет. Тогда в скваде Альбериго рвали такие монстры, как Николо Барелла, Маттео Пессина и Роландо Мандрагора. Третье место команды Эвани – лучший результат в истории Италии.

На Евро-2020 Эвани запомнится больше как мем – интернет подхватил его шикарный стиль и твердит, что хочет выглядеть, как Альбериго. Аккуратные усы, модные очки и пиджак сборной от Armani – действительно неплохая заявка на звание самого крутого ассистента чемпионата Европы. Остается лишь подтвердить ее золотой медалькой.

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