Жерар Морено провел самый результативный сезон в карьере и по праву попал в список 24 игроков сборной Испании на Евро-2020. Форвард «Вильярреала» вонзил 30 мячей и отдал 11 ассистов в 46 играх во всех турнирах – практически одно голевое действие за матч. Он окончательно закрепился в ростере сборной и готовился к Евро в роли игрока основной обоймы.

Альваро Мората – его конкурент – тоже отлетал впечатляющий год: за «Ювентус» отправил 32 результативных действия (20+12) и подошел к Евро в полыхающей форме. Альваро – главный нападающий сборной Испании последних двух лет и на Евро выступил в этой же роли. Он уже точно не провалился: запихнул два мяча в пяти играх, но все равно подвергся жестокой травле. Его критикуют за любой промах, хотя Мората вместе с Пабло Сарабией и Ферраном Торресом – лучший бомбардир «фурии рохи» на турнире. Морено не забил ни одного, но заслужил куда больше хейта.

Альваро Мората и Жерар Морено, Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

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Альваро выходил в стартовом составе в каждой игре Евро и набегал на 166 минут больше конкурента (393 на 227). Вот только показатель ожидаемых голов у нападающих почти равен: Мората расчехлился на xG 3,5, Морено – на 3,4. Разница всего в 0,1, но она уместила в себе два гола Альваро. Жерар упустил действительно много моментов. Он так часто бьет, что выскочил на второе место по выстрелам за игру на Евро (3,8). Чаще Жерара пуляли только Криштиану Роналду, Роберт Левандовский, Чиро Иммобиле и Дани Ольмо: из этой компании отличились все, кроме испанца (10 голов на троих). А из 11 выстрелов Морено лишь три дошли хотя бы до створа.

Конечно, Мората тоже много мажет. Но он собирался в нужные моменты и положил два важных мяча: первый принес Испании ничью с Польшей на групповом этапе, а второй похоронил Хорватию в дополнительное время сложнейшего матча 1/8 финала.

И все равно часть фанов реально ненавидит нападающего и после группового этапа угрожала в соцсетях. Причем отморозки адресовали оскорбления не только футболисту, но и его семье – желали детям Мораты смерти. «Понимаю критику за незабитые голы. Я принимаю ее, но хотел бы, чтобы люди понимали, что значит получать угрозы в адрес семьи: «Я надеюсь, что ваши дети умрут», – после этого мне пришлось убрать телефон», – жаловался испанец.

Такой хейт – реально перебор. Тем более Мората точно не единственный виновник хилой игры Испании. Морено с нулем голов прошел мимо критики. Единственное, что связывает его с океаном хейта – слова поддержки в адрес Мораты. «Альваро – великолепный игрок. Все видят, как он тренируется, его невероятное желание. Он много дает сборной. Нас оценивают по голам и передачам, но нельзя пересекать футбол и личную жизнь», – высказался Жерар.

Самый дикий эпизод произошел после игры с Польшей: Мората забил единственный мяч испанцев и все равно подвергся грузу ненависти. Нападающий традиционно упустил несколько вкусных моментов, но болельщиков зацепило другое: Альваро пробил мимо на добивании 11-метрового, который не забил Морено. Жерар зарядил в штангу, хотя мог принести «фурии роха» победу. Альваро повинен лишь в том, что не подстроился под скачущий мяч и с одного касания не попал в створ. Очень странная претензия, Морено же почему-то не разносили.

Не меньше удивляет неадекватная реакция после незабитой пенки от самого Мораты в игре со Словакией. Он промазал при нулевом счете, но Испания в итоге разбомбила соперника (5:0). Грубиянам оказалось мало убедительной победы – гнусные пожелания детям футболиста полетели как раз после этого матча.

За Моратой закрепился образ кривого нападающего: никто не смотрит на его голы – в памяти остаются только частые промахи. Даже если в составе будет более достойный кандидат для критики, хейт полетит в Альваро. Жерару Морено повезло находиться в сборной рядом с ним. Иначе его бы сожрали ненавистники.

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