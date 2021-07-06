«За сборную Испании всегда играли победители. Например, Хави и Андрес Иньеста. Они вдохновляли не только других полузащитников, но и всех любителей футбола», – отметил Николо Барелла перед полуфиналом Евро-2020. Респект итальянца объясним: Хави и Иньеста олицетворяли самую влиятельную футбольную философию XXI века. В сборной Италии средняя линия вносит идентичный вклад. Непохожие друг на друга, полузащитники «скуадры адзурры» определяют стиль сборной.

Фундаментом системы Роберто Манчини выступает Джорджиньо – приемный сын Маурицио Сарри, который неожиданно пригодился другим тренерам. В 2018-м плеймейкер двинул за наследником Энцо Берзота и Йохана Кройфа в «Челси», пусть даже Пеп Гвардиола приглашал его в «Манчестер Сити». Английский футбол не сразу проникся игрой тощего опорника: его скиллы с мячом казались мифом, а игра в защите – позором. «Я спокоен: фанаты всегда негодуют, если ты проигрываешь. У них есть на то право», – отчеркивал итальянец посреди первого сезона в Лондоне.

При Фрэнке Лэмпарде карьера Джорджиньо складывалась еще сложнее. За проблесками, после которых плеймейкер шутил и отвергал особую связь с Сарри, регулярно следовали осечки. В сезоне-2020/21 легенда «Челси» чаще задействовал в опорной зоне Н’Голо Канте. Все перевернулось с приездом Томаса Тухеля: при немце созидатель блеснул в матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Сити», где входил в топ-3 команды по передачам в финальную треть.

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Евро-2020 Джорджиньо проводит на максималках. Натурализованный бразилец – лучший среди полевых игроков сборной Италии по минутам на поле (464). Творец атак традиционно лидирует по пасам в финальную треть (8,65 каждые 90 минут), а еще входит в топ-3 по сумме отборов и перехватов (4,23 каждые 90 минут). Партнеры пятого номера уже номинировали его на Золотой мяч. «Не мне решать, кто получит награду, но Джорджиньо точно ее заслужил», – считает Лоренцо Инсинье.

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В матчах против Турции и Швейцарии слева от Джорджиньо бегал Мануэль Локателли. Но даже дубль во втором туре не уберег таланта из «Сассуоло» от возвращения в запас перед плей-офф. Вакантное место в средней линии занял Марко Верратти, который разобрался с травмой колена. В сезоне-2020/21 полузащитник нахватал девять разных причин для больничного – ничего удивительного, если учесть его образ жизни.

В ноябре 2018-го Верратти поймали пьяным за рулем. Нетрезвый плеймейкер рассекал по улицам Парижа поздней ночью среды, после чего попал во французский аналог вытрезвителя. Несколькими днями ранее Томас Тухель, тогда еще тренер «ПСЖ», назвал Марко одним из лучших футболистов мира. Позже полузащитник выплатил клубный штраф, краснел перед тренером и

, что конфликтов с полицией больше не возникнет.

Несмотря на это, спустя три месяца Верратти влип в еще один скандал. 12 февраля 2019-го «ПСЖ» разбил «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:0. Марко вышел в основе, хотя за неделю до игры не покидал тусовку у Неймара до шести утра. Журналист BBC Жульен Лоренс удивлялся : полузащитник совмещает алкоголь, курение и ежедневные вечеринки с перфомансами топ-уровня. «Боюсь представить, как играл бы Верратти, если бы придерживался образа жизни Криштиану Роналду», – фантазировал эксперт.

«Да, мы играем в футбол, но иногда люди забывают, что в нас тоже есть человеческое начало. Мы получаем выходные, можем расслабиться с семьей или друзьями», – объяснял Верратти. Образ жизни не помешал ему даже на Евро. За скромные 229 минут на поле Марко стал лидером сборной Италии по действиям, которые привели к голу (1,2 каждые 90 минут) и выстрелу (8,8 каждые 90 минут). Плеймейкер раздал 12 пасов под удар – это тоже лучший результат в команде и второй – на всем турнире.

На фоне таких партнеров Николо Барелла кажется самым уравновешенным итальянским полузащитником. Спокойствие звезды «Интера» – результат взросления в академии Луиджи Ривы. Легендарный нападающий «Кальяри» запустил футбольную школу в 1976-м, но сразу отошел от чисто спортивного подхода к воспитанникам. «Я быстро понял, что академия должна не просто искать будущих чемпионов, а помогать детям с социальной точки зрения, адаптировать их к жизни в обществе с помощью игры в футбол. Главный принцип моей школы – сначала воспитать человека, а уже потом – игрока», – подчеркивал чемпион Европы-1968.

Согласно официальному сайту, академия Ривы стала первой частной школой, которую признала итальянская Федерация футбола. Спортивные занятия в центре переплетаются с социальными активностями: в организацию берут даже детей с ограниченными возможностями. Студентов разбивают на группы по 18-20 человек, к каждой из которых приставлены инструктора. В основу деления ложится футбольный прогресс: тренировки каждого класса отличаются уровнем сложности. С молодежью работают диетологи и спортивные психологи. Девиз института прост: «Только один на 25 тысяч учеников станет профессиональным футболистом. Мы должны позаботиться об остальных 24999».

«В академии Ривы образование стоит на одном уровне со спортом», – подтверждает Барелла. В футбольную школу будущая звезда попал в 3,5 года. Спустя 5,5 лет его забрали в юниорскую команду «Кальяри». В 22 Николо уже превратился в самого известного выпускника школы: взял Серию А с «Интером» и пробился в старт сборной.

На Евро-2020 Барелла идет вторым в Италии по передачам в чужую штрафную (7) и третьим – по пасам с продвижением на 9+ метров (23). Гол Николо запустил победу над Бельгией в четвертьфинале. Талант полузащитника Манчини заметил еще в 2019-м, когда советовал ему с трепетом выбирать клуб для отъезда из «Кальяри». «Барелла техничный, редко теряет мяч, отлично играет на втором этаже, не сдается, хоть ему и не хватает голов. Он может стать примером для молодых итальянцев, которым нужен небольшой шажок для выхода на новый уровень», – отмечал Роберто.

Джорджиньо, Верратти и Барелла задают гибкость в тактике сборной Италии. Каждому полузащитнику Манчини придал стартовый набор функций, который может меняться в зависимости от соперника.

На мяче Джорджиньо и Верратти включаются глубже Бареллы. Полузащитник «Челси» играет классическую шестерку: притирается к чужому форварду, когда тот прессингует, и руководит пасами защитников. Разгульная звезда «ПСЖ» действует в гибридной роли. Иногда Марко отскакивает поглубже, чтобы помочь с продвижением (это освобождало Леонардо Спинаццолу от лишней работы внизу), иногда поднимается в финальную треть. Николо чаще действует в продвинутых зонах. 18-й номер заполняет правый полуфланг.

Классическое расположение полузащитников Италии. Барелла действует выше партнеров. Фото: Other Agency

В матче с Бельгией стартовые функции изменились. Верратти изначально включался выше, у границы финальной трети и на одной линии с Бареллой. Задачей Марко и Николо было приковать внимание Юри Тилеманса и Акселя Витселя. В таких условиях опорники не могли переключаться на других итальянцев в их зоне.

Позиции полузащитников Италии в матче с Бельгией. Верратти и Барелла действуют на одной линии, сковывают Тилеманса и Витселя. Фото: Other Agency

Похожая картина наблюдалась и без мяча. Как правило, Барелла поднимается ближе к чужим защитникам и форсирует прессинг. Верратти и Джорджиньо страхуют. Но четвертьфинал Евро сбил и эти настройки. Верратти стал прессинговать на одной линии с Бареллой – все ради личной опеки тех же Тилеманса и Витселя. Джорджиньо следил за опорной зоной, куда смещались Кевин де Брёйне и Жереми Доку.

Прессинг Италии в матче с Бельгией. Верратти и Барелла опекают Тилеманса и Витселя, Джорджиньо страхует. Фото: Other Agency

Средняя линия позволяет Италии адаптироваться под соперников. Против Австрии позиция Верратти помогла легче вылезать из-под прессинга. 47 из 72 передач Марко ушли в развитие. Против Бельгии вклад полузащитников лучше всего отразился в голе Бареллы. Верратти сначала закинул передачу в штрафную от границы финальной трети, а затем перехватил пас Томаса Вермалена и выкатил ассист.

Именно от полузащиты будет зависеть успех Италии в матче с Испанией. Барелла должен активно включаться в чужую штрафную и проверять реакцию защитников. Джорджиньо и Верратти помогут команде Манчини избежать интенсивного прессинга. Главное – все трое позволят сборной подстраиваться под оппонента даже в пределах 90 минут.

Все цифры взяты с FBRef и WhoScored

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