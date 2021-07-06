Программа дня на Евро-2020 в разгар полуфиналов не такая обширная, но самая важная. Первыми сыграют Италия и Испания, потом – Англия и Дания, и, наконец, после трех дней перерыва состоится финал.
6 июля
Италия – Испания – 22:00 (мск), трансляция на «Россия 1» и текстовая от Eurosport.ru
Евро-2020
Игру Италии строят 3 разных игрока. Они помогут в 1/2
7 июля
Англия – Дания – 22:00 (мск), трансляция на Первом и текстовая от Eurosport.ru
11 июля
Финал – 22:00 (мск), трансляция на Первом
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Евро-2020
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