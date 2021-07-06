Программа дня на Евро-2020 в разгар полуфиналов не такая обширная, но самая важная. Первыми сыграют Италия и Испания, потом – Англия и Дания, и, наконец, после трех дней перерыва состоится финал.

6 июля

Евро-2020 Игру Италии строят 3 разных игрока. Они помогут в 1/2 ЧАС НАЗАД

7 июля

11 июля

Финал – 22:00 (мск), трансляция на Первом

Евро-2020 В штабе Манчини – супермодный ассистент. Кто этот красавчик? 13 ЧАСОВ НАЗАД