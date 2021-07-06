Программа дня на Евро-2020 в разгар полуфиналов не такая обширная, но самая важная. Первыми сыграют Италия и Испания, потом – Англия и Дания, и, наконец, после трех дней перерыва состоится финал.

6 июля

Италия – Испания – 22:00 (мск), трансляция на «Россия 1» и текстовая от Eurosport.ru
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7 июля

Англия – Дания – 22:00 (мск), трансляция на Первом и текстовая от Eurosport.ru

11 июля

Финал – 22:00 (мск), трансляция на Первом
Нанесет ли Италия Испании 2-е подряд поражение на Евро? Ответ – завтра
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