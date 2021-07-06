Тьерри Анри принял решение покинуть пост ассистента главного тренера национальной сборной Бельгии Роберто Мартинеса после вылета с чемпионата Европы-2020. Тьерри совершил жест, достойный уважения – всю зарплату он обещал пожертвовать в благотворительный фонд.

По словам RMC Sport, чемпион мира 1998 года больше не будет выступать в роли помощника Роберто Мартинеса. Неудача на Евро не позволила ему оставаться на этой должности.

Евро-2020 закончился для «красных дьяволов» на стадии 1/4 финала. Бельгийцы проиграли команде Италии со счетом 1:2. «Золотое» поколение сборной Бельгии так ничего и не выиграло, несмотря на внушительный состав и опытный тренерский штаб.

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Тьерри Анри уже занимал пост ассистента главного тренера сборной Бельгии с 2016 по 2018 год.

Анри выигрывал Евро в качестве игрока в 2000 году.

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