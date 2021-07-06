Атакующий полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию. Футболист пропустил встречу против Англии в четвертьфинале Евро-2020, но тогда причиной была мышечная усталость. Кажется, все немного серьезнее, чем предполагалось.

Спортсмену требуется хирургическое вмешательство, об это сообщила в своем инстаграме его жена. Роксана Малиновская рассказала, что после операции игроку запретят любые физические нагрузки. И даже поездка в отпуск может сказаться на его здоровье.

Отмечалось, что мышечное перенапряжение, – одно из возможных следствий грыжи. Однако ни сам игрок, ни тренерский штаб «Аталанты» не делали официальных заявлений.

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Малиновский сыграл на Евро-2020 4 матча и отметился результативной передачей.

В минувшем сезоне в «Аталанте» Руслан забил 10 мячей и отпасовал на партнеров 12 раз.

Украина завершила выступление на Евро в четвертьфинале, уступив Англии со счетом 0:4.

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