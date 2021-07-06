Луис Энрике снова играет против итальянцев на крупном турнире, но теперь в роли тренера. Однажды они опрокинули его сборную на чемпионате мира – не без помощи судейского скандала и крови на футболке Лучо. Это событие заставило всю футбольную Испанию жаждать вендетты.
Путь в 1/4 финала
Испания на ЧМ-1994 добралась до этой стадии довольно уверенно, заняв второе место в группе с Германией, Южной Кореей и Боливией. В 1/8 со счетом 3:0 испанцы очень лихо хлопнули швейцарцев.
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А вот Италия Арриго Сакки с крутым Роберто Баджо в ранге главной звезды, напротив – еле выползла из квартета, в котором все команды (Ирландия, Мексика и Норвегия) набрали по четыре очка. Италия попала в плей-офф с третьего места, не внушала игрой уверенности в победе на турнире и с трудом прошла Нигерию в 1/8.
Вывеска четвертьфинала Италия – Испания притягивала взгляды всех болельщиков мира. Зрелища не ожидали, учитывая оборонительный стиль итальянцев и неспешных испанцев. Но футбол обещал быть действительно красивым. Но матч запомнился скандалом с участием Луиса Энрике и Мауро Тассотти.
Луис Энрике и Мауро Тассотти, ЧМ-1994
Фото: Imago
Что произошло?
Дино Баджо открыл счет на 25-й минуте. После перерыва испанцы побежали отыгрываться и на 58-й минуте смогли это сделать. Получив передачу от Серхи, Луис Энрике в борьбе с Алессандро Костакуртой изящно вернул тому мяч пяткой, а защитник прострелил на Хосе Каминеро. Тот пробил в Паоло Мальдини, от чьей ноги мяч попал в ворота.
К 60-й минуте начался быстрый и яркий футбол. Команды обменивались опасными атаками и играли практически без центра поля. На 88-й Джузеппе Синьори вывел Роберто Баджо один на один с Субисарретой. Баджо уверено переиграл вратаря – Италия снова повела.
«Красной фурии» нужно было отыгрываться во второй раз. Испанцы навалились на ворота Джанлуки Пальюки. При одном из навесов Мауро Тассотти в штрафной локтем зарядил по носу Луису Энрике. Испанец рухнул, мяч отскочил в сторону, но никто не обратил на это внимания. Арбитры проглядели эпизод.
Окровавленный Лучо безумно апеллировал к арбитру, пытаясь доказать, что Испания должна пробить пенальти. По правилам – да, но судья был неумолим. Испанцы остались без 11-метрового и без полуфинала чемпионата мира. Врач сборной едва удержал Энрике. «Он хотел убить рефери и Тассоти. Энрике не был собой. Мне потребовалось много времени, чтобы его успокоить», – рассказал физиотерапевт сборной Испании Сенен Кортегосо.
Реакция на эпизод в мире
На следующее утро все медиа Европы писали о скандальном эпизоде с неназначенным пенальти. Итальянские газеты твердили, что Энрике первым нарушил правила, и судья смог разобраться в моменте. Однако испанские издания не унимались. Обложку издания Marca до сих пор вспоминают самые преданные болельщики «фурии».
В отличие от судьи Пула, который получил назначение на финал турнира, ФИФА не оставила без внимания эпизод и дисквалифицировала Мауро Тассотти на восемь матчей. Игрок пропустил остаток турнира и за сборную больше не сыграл – на момент происшествия ему было 34 года, карьера клонилась к закату.
Сам Тассотти вину признал: «Я поступил очень глупо и уже через минуту пожалел об этом. Хочу помириться и попросить прощения, но пойму, если он не примет мои извинения и не пожмет мне руку», – сказал игрок.
Чем все закончилось?
Тассотти рассказывал, что спустя год после происшествия на одном из мероприятий подошел к Луису, протянул ему руку и извинился. Энрике, как и предполагал Мауро, даже не взглянул в его сторону. Эмоции утихли только спустя очень долгое время.
В 2011 году Энрике и Тассотти встретились снова – первый был главным тренером «Ромы», второй входил в тренерский штаб «Милана». Испанец простил Тассотти и пожал ему руку: «С тех пор прошло 17 лет – значит, мы стали старше на 17 лет. У меня нет никаких проблем с ним. Такие вещи случаются на поле и остаются там же».
Луис Энрике и Мауро Тассотти в 2011 году
Фото: Getty Images
В полуфинале Евро-2020 у Энрике будет еще один шанс совершить вендетту в адрес «скуадры адзурры» и припомнить злополучный матч чемпионата мира-1994.
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