О бесславной игре российской сборной по футболу начали слагать песни. Рэпер Слава КПСС выпустил трек, в котором зачитал о пути футболистов России на Евро-2020 и разочаровании всех болельщиков. Текст состоит из двух куплетов и припева, в котором повторяется только одно выражение – идите на *** [хрен].
Вот текст одного из куплетов – авторская пунктуация сохранена. Дать ссылку на исполнение мы, конечно же, не можем из-за нецензурной лексики.
Какие-то вы, ребята
Неспособные ни к чему
Ни к бетонной обороне
Ни к яростной, сметающей все на своем пути
Атаке
Хоть к чему-то надо быть способными
А вы нет
Увы вам, увы
Какие-то вы, ребята
Ничего не умеющие.
Неспособные ни к чему
Ни к бетонной обороне
Ни к яростной, сметающей все на своем пути
Атаке
Хоть к чему-то надо быть способными
А вы нет
Увы вам, увы
Какие-то вы, ребята
Ничего не умеющие.
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Фанаты уже оценили композицию и выразили одобрение несколькими тысячами прослушиваний.
- Россия заняла четвертое место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Команда набрала три очка за победу над финнами.
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