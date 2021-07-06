О бесславной игре российской сборной по футболу начали слагать песни. Рэпер Слава КПСС выпустил трек, в котором зачитал о пути футболистов России на Евро-2020 и разочаровании всех болельщиков. Текст состоит из двух куплетов и припева, в котором повторяется только одно выражение – идите на *** [хрен].

Вот текст одного из куплетов – авторская пунктуация сохранена. Дать ссылку на исполнение мы, конечно же, не можем из-за нецензурной лексики.

Какие-то вы, ребята

Неспособные ни к чему

Ни к бетонной обороне

Ни к яростной, сметающей все на своем пути

Атаке

Хоть к чему-то надо быть способными

А вы нет

Увы вам, увы

Какие-то вы, ребята

Ничего не умеющие.

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