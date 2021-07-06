Eurosport.ru совместно с Winline подготовил превью к полуфиналу Евро-2020 с участием Англии и Дании.

Кто посмотрит игру с трибун

Евро-2020 Италия – Испания, Англия – Дания. Расписание полуфиналов 12 ЧАСОВ НАЗАД

В английских рядах все замечательно – у Гарета Саутгейта нет потерь, все игроки готовы к полуфиналу. У сборной Дании не хватает одного футболиста, и все знают его имя. Кристиан Эриксен пережил остановку сердца в первом матче турнира против Финляндии и проходит реабилитацию. Партнеры проводят каждый матч с мыслями не только о жителях страны, но и отдают себя ради конкретного человека.

Форма

Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Джек Грилиш – сборная Англии Фото: Getty Images

Англичане – единственная сборная, которая не пропустила на турнире ни одного мяча. В группе «Три льва» очевидно разогревались: добыли минимальные победы над Чехией и Хорватией, а еще сыграли по нулям с Шотландией. Но уже в плей-офф команда Гарета Саутгейта дважды забила Германии и размазала Украину (4:0).

Датчане победили Россию и только благодаря этому пробились в 1/8 после поражений от финнов (0:1) и бельгийцев (1:2). Там они сначала засунули четыре мяча в сетку Уэльса, а в четвертьфинале с разницей в один мяч одолели Чехию (2:1).

Лицом к лицу

Англия и Дания 21 раз играли друг с другом: четыре матча остались за датчанами, 12 они проиграли.

Команды встречались год назад в Лиге наций: Дания один раз победила (1:0 на «Уэмбли»), еще один матч завершился вничью.

Дания и Англия играли на победном для датчан Евро-1992 – та встреча завершилась 0:0.

Англичане впервые могут выйти в финал чемпионата Европы, датчане играли там однажды и взяли титул (1992).

Англия в 10-й раз играет на Евро и лишь раз взяла бронзу.

Англия не пропускает на «Уэмбли» 932 минуты. За этот отрезок в ворота их соперников влетел 31 мяч.

«Три льва» никогда не проигрывали на «Уэмбли» на крупных турнирах в основное время.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Англичане ни разу не пропустили на этом Евро и очень строго сыграли сзади против Украины, но Дания – команда совсем иного уровня. Датчане будут действовать явно острее и уж точно не позволят Пикфорду прохлаждаться в воротах. Кэф на вариант «обе забьют» вкуснейший – 2,19 . Он просто создан для того, чтобы слегка рискнуть и наконец увидеть мяч в сетке «Трех львов» (которые с их атакой точно забьют).

Где смотреть

Матч состоится на «Уэмбли» 7 июля и начнется в 22:00 мск. Стартовый свисток даст нидерландский арбитр Дэнни Маккели, а игру в прямом эфире покажет канал Первый канал. Если хочется не посмотреть, а почитать, то подключайтесь к текстовому лайву на Eurosport.ru.

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