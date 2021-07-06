2-3 июля восемь лучших сборных Старого света отсеяли еще четыре команды и определили полуфиналистов.

Журналисты Eurosport.ru Михаил Бирюков, Артем Буторин, Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов подвели итоги четвертьфиналов и обсудили:

повезло ли сборной Англии с сеткой;

есть ли шансы у Дании на второй финал в истории;

актерство итальянцев;

будет ли ярким матч Италии и Испании.

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Путевки в финал будут разыграны в парах Италия – Испания (6 июля) и Англия – Дания (7 июля)

Титульный матч намечен на 11 июля.

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