УЕФА пригласил полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена на финал чемпионата Европы-2020. Также игру посетят жена датчанина и шестеро врачей, которые спасли ему жизнь.

Все они получили специальные приглашения от организации. «Я взволнован, как ребенок в канун Рождества. Я очень горжусь своими усилиями, но также и всей командой. Это не было заслугой одного человека», – цитирует одного из медиков, Педера Эрсгора, ESPN со ссылкой на Fagbladet FOA.

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли. Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

В полуфинале чемпионата Европы датчане сыграют с Англией. Матч пройдет 7 июля на «Уэмбли», как и финал, который состоится 11-го числа.

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