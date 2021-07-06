УЕФА пригласил полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена на финал чемпионата Европы-2020. Также игру посетят жена датчанина и шестеро врачей, которые спасли ему жизнь.
Все они получили специальные приглашения от организации. «Я взволнован, как ребенок в канун Рождества. Я очень горжусь своими усилиями, но также и всей командой. Это не было заслугой одного человека», – цитирует одного из медиков, Педера Эрсгора, ESPN со ссылкой на Fagbladet FOA.
- На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли. Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.
- В полуфинале чемпионата Европы датчане сыграют с Англией. Матч пройдет 7 июля на «Уэмбли», как и финал, который состоится 11-го числа.
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