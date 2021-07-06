Тренерские штабы сборных Италии и Испании назвали составы команд на полуфинал чемпионата Европы.
Стартовый состав сборной Италии: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон Палмьери, Николо Барелла, Джорджиньо, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье.
- Запасные: Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет, Мануэль Локателли, Андреа Белотти, Доменико Берарди, Маттео Пессина, Франческо Ачерби, Бриан Кристанте, Федерико Бернардески, Алессандро Бастони, Алессандро Флоренци, Рафаэл Толой.
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Стартовый состав сборной Испании: Унаи Симон, Сезар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Коке, Серхио Бускетс, Педри, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Микель Оярсабаль.
- Запасные: Давид де Хеа, Роберт Санчес, Диего Льоренте, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Альваро Мората, Жерар Морено, Тьяго Алькантара, Хосе Гайя, Родри, Фабиан Руис, Адама Траоре.
- Матч Италия – Испания начнется в 22:00 (мск) и пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Победитель в финале встретится с Англией или Данией.
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