Главный тренер молодежной сборной Германии Стефан Кунц находится в списке кандидатов на пост коуча сборной России. Об этом сообщают источники в РФС и Немецком футбольном союзе.
«Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва», – приводит слова одного из источников «Чемпионат».
  • Кунц два раза выиграл чемпионат Европы с немецкой молодежкой.
  • Ранее разные источники сообщали, что на пост главного тренера сборной России претендуют Йоахим Лёв, Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш.
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