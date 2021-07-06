Главный тренер молодежной сборной Германии Стефан Кунц находится в списке кандидатов на пост коуча сборной России. Об этом сообщают источники в РФС и Немецком футбольном союзе.
«Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва», – приводит слова одного из источников «Чемпионат».
- Кунц два раза выиграл чемпионат Европы с немецкой молодежкой.
- Ранее разные источники сообщали, что на пост главного тренера сборной России претендуют Йоахим Лёв, Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш.
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