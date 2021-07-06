Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель затроллил Англию – по словам голкипера, команда не соответствует известному выражению, так как ни разу не выигрывала Евро.
– Вы слышали фразу «Футбол возвращается домой» (It’s Coming Home – песня сборной Англии к Евро-1996 – Eurosport)? Что вы можете сделать, чтобы не дать ему вернуться домой?
– А он вообще хоть раз вернулся домой? Вы хоть раз выигрывали?
Кубок Англии
Варди, Шмейхель и еще 4 чемпиона АПЛ-2016, взявших Кубок Англии
– В 1966-м.
– Но это был чемпионат мира, – заявил Шмейхель на пресс-конференции
- Сборная Дании сыграет с Англией в полуфинале Евро-2020 на «Уэмбли» в Лондоне. Матч состоится 7 июля.
- Победитель встречи в финале сыграет против лучшего в матче Италия – Испания.
- Из четверки полуфиналистов Англия – единственная, которая не выигрывала чемпионат Европы и даже не играла в финалах.
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