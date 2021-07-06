Нападающий «МЮ» и сборной Англии Маркус Рэшфорд поддержал британскую теннисистку Эмму Радукану, которая снялась с Уимблдона из-за травмы.
«Такое было со мной, когда я играл за сборную U16 против Уэльса. Я помню это до сих пор. Этому нет объяснения, и подобного больше никогда не было. Ты должна очень гордиться собой. Страна горда тобой. Рад читать, что тебе лучше. Вперед и вверх!» – написал Рэшфорд в твиттере.
- Радукану снялась во время второго сета матча четвертого круга с австралийкой Айлой Томлянович – 18-летняя теннисистка проигрывала 4:6, 0:3.
- Рэшфорд в данный момент играет на Евро-2020 в составе сборной Англии. На турнире он провел 4 матча и не забил ни одного мяча.
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