Сборная Италии победила Испанию в серии пенальти и в четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы – 1:1 (4:2 – пен).

Италия резво начала первый тайм и даже попала в штангу: Николо Барелла прорвался по центру к воротам Унаи Симона и зарядил в штангу, но судья в любом случае зафиксировал офсайд. Далее Испания до конца тайма забрала инициативу. «Фурия роха» доминировала владением, но с трудом выжимала опасные моменты. Италия иногда выбегала в неплохие контратаки, хотя и в целом полностью уступала сопернику.

Второй тайм стартовал с обоюдных атак, и на 60-й минуте Италия воспользовалась появившимся пространством и вышла вперед. Федерико Кьеза обводящим ударом после контратаки вонзил второй мяч на турнире. «Скуадра адзурра» ободрилась после забитого и задавила прессингом и частыми контратаками. Испанцы пришли в себя минут через 10, и на 80-й Альваро Мората сравнял счет после классного розыгрыша в пас по центру. Этот гол завлек игру в дополнительное время.

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Темп сильно упал в овертайме, однако Испания все равно полностью владела инициативой. В первые 15 минут Италия только отбивалась. Второй экстра-тайм «скуадра адзурра» начала активнее и даже забила – из офсайда. Беррарди среагировал на длинный пас Кьеллини и с нескольких метров пробил Симона. Больше голов не было, и матч укатился в серию пенальти.

Послематчевую серию команды начали с обменами промахами, но дальше итальянцы били точно, а Мората не смог переиграть Доннарумму.

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