Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола не смог сыграть в полуфинале Евро-2020, но все равно спел национальный гимн перед матчем против Испании.

Футболист восстанавливается дома после операции на ахилле, поэтому гимн он исполнял лежа на диване в компании сына. Защитник порвал ахиллово сухожилие в матче 1/4 финала против сборной Бельгии, он выбыл минимум на полгода.

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На полуфинал Спинаццолу в стартовом составе заменил Эмерсон. Итальянцы порадовали травмированного Леонардо и победили в серии пенальти.

За вторую путевку в финал сыграют Англия и Дания.

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