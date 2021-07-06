Первый полуфинал Евро-2020 подкинул новую причину бояться за Альваро Морату. Несчастный форвард испортил даже ту игру, которую затащил голом с игры после выхода на замену. Нападающему «Ювентуса» и его семье уже угрожали в соцсетях и на трибунах – кажется, после 1/2 ему лучше не возвращаться домой.

Промах Мораты становится еще более обидным, если принять во внимание топовый перфоманс испанцев. Луис Энрике оказался самым смелым оппонентом сборной Италии. Он оседлал команду Роберто Манчини благодаря двум инструментам.

Первый – дикий прессинг по персональным привязкам. Испанцы мешали сопернику каждые шесть передач. При этом модель Энрике никак не сказывалась на Джанлуиджи Доннарумме: на вратаря пиренейская сборная не давила. При такой свободе будущий голкипер «ПСЖ» мог активнее помогать передачами – вместо этого воспитанник «Милана» показал 67% точности передач и раздал всего 6 удачных лонгболлов из 17.

Евро-2020 Спинаццола спел гимн Италии на диване в компании сына 2 ЧАСА НАЗАД

Прессинг Испании не учитывает Доннарумму. Фото: Other Agency

Вторым инструментом Испании стала игра Дани Ольмо. Нападающий «Лейпцига» неожиданно заменил Морату в старте. Он восполнил типичные функции ложной девятки: отскакивал в зону перед штрафной, освобождал пространство для полузащитников и вингеров, чтобы те включались в коробку.

Игра Ольмо сковывала Джорджиньо. Пятый номер сборной Италии следил за смещающимся форвардом и не контролировал зоны справа и слева от себя. Сам Дани раздал 14 действий перед штрафной, в число которых вошел ассист – это лучший результат в составе испанцев.

Типичная позиция Ольмо. В этой ситуации он даже получил свободу, поскольку Джорджиньо переключился на другого оппонента. Фото: Other Agency

Грамотный прессинг и умный ход в финальной трети позволили Энрике разбить соперника в основное время. Испания набила вдвое больше ударов (12 против 6) и действий в штрафной (16 против 8), а еще создала больше острых моментов по оценке Opta (2 против 1).

Еще один аргумент в пользу крутости Энрике – он заставил Италию адаптировать игровой рисунок. Даже Австрия, первый соперник Манчини с активным прессингом, не приходила к такому успеху. Заменой Чиро Иммобиле на Доменико Берарди тренер итальянцев подтвердил, что перейдет на контратакующую модель. Выход Рафаэла Толои в роли третьего защитника закрепил его осторожность.

Перфоманс Испании лишний раз подчеркнул: серия пенальти – не только про футбол, но и про удачу. Возможно, по дистанции турнира Италия заслужила выхода в финал, но конкретно в полуфинале сборная Манчини сыграла хуже.

Евро-2020 Италия победила Испанию в серии пенальти и вышла в финал 2 ЧАСА НАЗАД