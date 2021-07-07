Сборная Англии – самая душная команда Евро-2020. Мало моментов в обе стороны, надежная защита, голы с редких ударов – все это складывается в стихию Гарета Саутгейта. Команда «трех львов» не пропустила ни одного мяча на континентальном турнире, а защита из двух «Манчестеров» (реже – с вкраплениями из «Атлетико» и «Астон Виллы») допустила лишь восемь ударов в створ и три ожидаемых гола.

Цифры англичан набирают убедительности от комментариев Саутгейта перед Евро-2020. В начале июня Гарет жаловался, что его сборную могут наказать за слабую концентрацию и гигантские зоны в защите. В чемпионате эта проблема исчезла, хотя впереди – Дания, команда с третьим результатом на турнире по созданным xG без учета пенальти (1,66 за 90 минут).

Если опираться на модель ожидаемых голов, на Евро-2020 лучший результат против Англии показала Германия. Только сборная Йоахима Лёва набила больше 1 xG в матче с Саутгейтом (недалеко остались шотландцы – у них 0,9). Именно немцы ближе всех подобрались к ответу на вопрос, как же все-таки пробить Джордана Пикфорда.

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В рамках матча Саутгейт отзеркалил атакующую схему сборной Германии. На 1/8 финала Англия вышла по расстановке с тремя центральными защитниками. 3-4-3 упростила опеку соперников: вместо сложного зонального принципа тренер англичан включил персональные привязки. На старте матча хозяева «Уэмбли» успешно использовали личную модель в прессинге.

Персональный прессинг сборной Англии в матче с Германией. Фото: Other Agency

Германия ответила несколькими ходами. Первый – смещения Тони Крооса в первую линию. Согласно WhoScored, плеймейкер раздал 28 передач с продвижением в среднюю треть. Вклад полузащитника «Реала» помогал сборной вылезать из-под прессинга. Второй ход – опускания атакующих игроков в центр поля. Томас Мюллер и Кай Хаверц регулярно отскакивали глубже и открывались под прямые передачи из первой линии.

Пример – выпад Леона Горецки на 8-й минуте. Перед рывком партнера Мюллер опустился в среднюю треть и вытянул за собой Джона Стоунза. Смещение Томаса открыло карман для рывка партнера, за которым не уследил Деклан Райс – пришлось фолить на желтую.

Мюллер сместился в центр и вытянул Стоунза. Это открыло пространство для рывка Горецки. Фото: Other Agency

Концепт со смещениями Мюллера и Хаверца должен был дополнить Тимо Вернер. Йоахим Лёв не просто так подтянул нападающего в основу. Форвард «Челси» стабильно хорош лишь в ускорениях один-в-один. Движение партнеров и чужих защитников вглубь освобождало светловолосому страйкеру пространство для любимых рывков.

Мюллер сместился в центр и отпасовал на Хаверца. Позиции партнеров открыли Вернеру зону для рывка. Фото: Other Agency

На практике это почти не работало. Вернер выбил всего один, хоть и увесистый (0,4 xG), удар.

Еще смещения Хаверца и Мюллера перегружали среднюю линию. В этом плане отметился Кай: его движение постоянно создавало ситуации три-в-два в центре поля, а пасовать в зоны с численным преимуществом защитникам было проще.

Ситуация три-в-два в центре поля, достигнутая за счет смещения Хаверца. Фото: Other Agency

Хаверц блеснул еще в одном типе смещений – под ситуации два-в-одного. На старте атаки, которая привела к удару на 49-й минуте, Кай умело перегрузил Рахима Стерлинга. Вингер сборной Англии должен был выдвинуться на Маттиаса Гинтера. Движение форварда «Челси» оттянуло бомбардира от изначальной цели и открыло карман в центре, куда покатилась передача.

Хаверц путает Стерлинга и создает зону для продвижения мяча. Фото: Other Agency

Саутгейт заметил атакующие ходы Германии еще в первом тайме. После перерыва Англия скорректировала защитную модель. Центральные защитники перестали выбегать за Мюллером и Хаверцем, благодаря чему сборная Гарета сохраняла плотность в первой линии и не оставляла зон для рывков.

Мюллер сместился вглубь, но за ним следит не защитник, а полузащитник Райс. Фото: Other Agency

Проблему с ситуациями два-в-одного было не решить: слишком умно их создавал соперник. Точечные перегрузы позволяли Германии заступать на чужую половину и развивать нападение. Эта задумка Лёва вышла наиболее эффективной.

Если просуммировать, в матче с Англией Германия столкнулась с зеркальной схемой и персональным прессингом. Против них Лёв боролся смещениями свободных форвардов вглубь. После перерыва Саутгейт адаптировался к сложным условиям. Из задумок Йоахима отдачу сохранили только точечные перегрузы.

При этом анализ 1/8 финала устанавливает несколько ограничений. Во-первых, под первую стадию плей-офф Англия избрала неклассическую схему 3-4-3. Саутгейт включал ее и раньше, но на Евро-2020 чаще пользовался расстановкой с двумя центральными защитниками. Во-вторых, в рамках отдельной игры могли возникнуть аномалии. Проведи англичане с немцами 10 идентичных матчей, не факт, что задумки Лёва сработали бы в каждом из них.

Второе ограничение накладывается на любой анализ по короткому турниру. Чемпионат Европы – именно такой. Первое наталкивает на мысль о модели Саутгейта под Данию. Наработки по Германии будут полезны только в том случае, если Гарет вновь выберет схему 3-4-3.

В 1/8 тренер англичан плясал от соперника. Если так, выбор 3-4-3 под Данию кажется очевидным: сборная Каспера Хьюлманда стартует с аналогичной схемой. Правда, наработки по выходу из-под прессинга у нее не такие, как у Германии.

Подробнее об этом было написано в отдельном тексте про тактическую гибкость датчан. Если коротко, Хьюлманд удачно подстраивает сборную под отдельные матчи и меняет ее рисунок даже в рамках 90 минут. Пример – игра против Уэльса, где скандинавы подстроились под чужое давление за счет Андреаса Кристенсена. Защитник поднимался в опорную зону, устанавливал там численное равенство (или даже большинство) и помогал продвигать атаки.

Включение Кристенсена в опорную зону создает численное равенство для Дании в матче с Уэльсом. Фото: Other Agency

Смещения, численное преимущество – звучит знакомо, не так ли? Да, Германия задавалась теми же целями. Разница состоит в инструментах: если немцы задавали большинство за счет форвардов, то датчане делают это благодаря защитнику. К первому подходу Саутгейт адаптировался за тайм, но как подстроится под второй – непонятно.

Выходит, для успешной игры на мяче Дания может перенять общие принципы немецкой атаки и реализовать их через знакомые инструменты. Наполнять среднюю линию будет Кристенсен – соответствующую роль он исполнил не только с валлийцами, но и с чехами. Ситуации два-в-одного могут создавать вингбеки Йоаким Меле и Йенс Стрюгер Ларсен/Даниэль Васс. Задумка будет старой, а исполнение – новым.

Станет ли оно продуктивным, зависит от Саутгейта. Гарет наверняка готов к движению Кристенсена, раз датчане показали его на Евро, но что он придумает против точечных перегрузов, неизвестно.

Все цифры взяты с FBRef и WhoScored

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