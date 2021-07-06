Италия и Испания выдали драматичный полуфинал, в котором хватило выделяющихся личностей. Альваро Мората за час из спасителя превратился в антигероя, Федерико Кьеза обошел отца Энрико по голам на чемпионатах Европы, но главным стал Джорджо Кьеллини. Ветеран надежно сыграл в защите и влюбил в себя неиссякаемым добродушием.

Кьеллини уже 36, и он остается лидером и капитаном «скуадры адзурры». Ветеран пропустил две игры Евро (с Уэльсом и Австрией) из-за мышечной травмы, но восстановился к важнейшим битвам плей-офф и показал топовую игру. Итальянцы в полуфинале с Испанией большую часть времени оборонялись («фурия роха» пробила 70% владения мячом), и за 120-минутный матч на опытного защитника навалилась большая нагрузка.

Джорджо отлично справился с загруженностью и забетонировал центр обороны. Он стал лучшим в игре по удачным отборам (4) и выносам (5), плюс добавил к ним два перехвата и вошел в топ-5 по этому показателю. Защитник горел хладнокровием – ни один испанец так и не прошел Кьеллини один в один, а успешность его отборов – 100-процентная. Еще Джорджо стал лучшим в Италии по точности передач (84%), даже ювелир Джорджиньо пасовался хуже (81%).

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Бетонный блок в центре итальянской обороны затащил Испанию в третий овертайм подряд. В экстра-таймах обе сборные осторожничали и поэтому не сжигали пачки моментов, как в некоторых отрезках основного времени. Все боялись ошибиться: нервозность стала проверкой для футболистов, и итальянцы с ней справились лучше.

Моральные заряды в «скуадре адзурре» посылал Кьеллини: капитан подбадривал партнеров и своим примером мотивировал бороться до конца. Джорджо оставался добряком даже в диалогах с соперниками: шутил с ними в паузах, сбрасывал давление с напарников и расслаблял оппонентов. Опытный защитник использовал душевность как дополнительное оружие против мощной Испании, что проявилось в самый нервный момент матча – в серии 11-метровых.

Традиционная жеребьевка для определения ворот, в которые полетят пенки, стала шоу Кьеллини. Джорджо отправился на переговоры с судьями с широченной улыбкой, Жорди Альба – кэп Испании – наоборот: скрипел серьезностью. Здоровенный Кьеллини кривлялся и уговаривал судей сразу же назначить ворота перед трибуной, на которой слиплись тиффози. Бригада Феликса Брыха тепло восприняла шутки Джорджо и вместе с ним не парилась из-за главного события вечера. Расслабленный Брых даже не смог с первого раза грамотно подкинуть монетку – при посадке она нечетко показала сторону.

Для Джорджо это обозначило повод для нового потока юмора: он прикалывался с Альбой, шутя подталкивал и по-отцовски бурил кулаком в подбородок, утрировал эмоции возмущения из-за второго жребия, ведь монетка изначально показала нужные ворота. Кэп «фурии роха» в этот момент оцепенел – ему было вообще не до приколов. Он будто хотел провалиться под землю, и стоял, как школьник, на которого любуются дальние родственники после долгих лет без встреч.

Жребий и во второй раз указал нужные ворота. Джорджо впал в искренний восторг: отбил Альбе амплитудную пятюню, а после обнял, как младшего брата. Жорди на мгновение оторвался от земли и заскрипел позвоночником от крепкой хватки. Кьеллини погнал к партнерам абсолютно счастливый. Альба побрел недовольным.

Спокойствие капитана наверняка передалось партнерам и вывело из себя испанцев. В итоге Италия уверенно забрала серию, а у «фурии рохи» дрогнул Альваро Мората, которого и так бесконечно хейтят. Возможно, давление Кьеллини вытащило из нападающего последние доли уверенности. Джорджо показал, что выигрывать матчи можно не только выдающийся игрой, но и искренней добротой.

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