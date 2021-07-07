Альваро Мората не забил решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов в полуфинале Евро-2020 против сборной Италии. Мората, вытащивший свою сборную в дополнительное время, похоронил шансы на выход в финал неудачным ударом с точки.

Футболист поделился эмоциями после вылет национальной команды Испании с чемпионата Европы-2020.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испания. Это была моя мечта, наша мечта. Могу только сказать, что горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», – написал Мората.

Евро-2020 Мората не худший в составе Испании. Но его детям желают смерти ДЕНЬ НАЗАД

Италия встретится в финале с победителем в паре Англия – Дания.

Ранее на Морату оказывали давление агрессивные болельщики и желали смерти его семье.

Евро-2020 У Испании ужас с пенальти. Не забили 5 подряд впервые за 101 год 23/06/2021 В 18:54