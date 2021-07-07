Бывший футбольный арбитр Юнас Эрикссон рассказал о коррупции и нечестности со стороны УЕФА в отношении назначений судей на матчи. Он считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций можно очень легко подкупить, если ты имеешь нужные связи.

«Часто спрашивают, как выбирают судей на заключительные матчи турниров. Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, верность и национальность. Не всегда доверие завоевывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.

На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы. Другие судьи, которые сами того не знают, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше», – написал Эрикссон в инстаграме.

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Эрикссон – шведский футбольный арбитр.

Это не первое заявление в адрес УЕФА, обвиняющее организацию в подковерных играх.

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