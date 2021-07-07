Вратарей часто считают особым типом футболистов, но некоторые выделяются даже на фоне игроков такого же амплуа. Один из самых ярких примеров – голкипер сборной Дании и «Лестера» Каспер Шмейхель. Его отличает от остальных не характер или привычки, а уникальная техника фиксации мяча.

Шмейхель – лидер и звезда главной сенсации чемпионата Европы сборной Дании. Наследник великой вратарской династии раскрылся далеко не на этом турнире – даже далекие от АПЛ болельщики узнали о подвигах Каспера после сказочного чемпионства «Лестера» в 2016-м. Он надежен в разных аспектах от борьбы на выходах до прыжков на ленточке, но самая интересная особенность игры Шмейхеля – так называемый датский захват.

Суть этого приема заключается в том, что Каспер не ловит летящий после удара мяч ладонями, как другие вратари, а принимает грудью, после чего сдвигает согнутые в локтях руки и прижимает его к себе. Перчатки при этом оказываются примерно на уровне подбородка, а предплечья – на уровне груди. Задача вратаря – среагировать на попытку соперника достаточно быстро, чтобы успеть сдвинуть руки и зафиксировать мяч после того, как он ударится в грудь.

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Каспер Шмейхель на тренировке сборной Дании Фото: Getty Images

Польза датского захвата становится очевидна, например, в дождливую погоду. Большинство голкиперов рискуют уронить скользкий мяч и дарят соперникам шанс на добивание, потому что останавливают удары на уровне груди мокрыми от воды перчатками. Шмейхель избегает подобных ситуаций, так как удерживает мяч сразу с трех сторон – грудью и руками. Он прижимает его к себе настолько крепко, что не выпустит, даже если его толкнет мощный нападающий – еще одно преимущество такой техники перед классической.

«Он действует так всю жизнь, – написал про метод Каспера бывший вратарь молодежной команды «Манчестер Сити» Грег Хартли. – С тех пор как я впервые встретил его, когда он пришел в нашу академию. Мне повезло учиться у него, даже когда я уже был профессиональным футболистом». Выяснилось, что датский захват – не эксклюзивное изобретение Шмейхеля. Голкипер «Лестера» – лишь самый известный представитель современной датской школы, но все молодые соотечественники, как и он, учатся ловить мяч именно так.

«Когда я работал с вратарем «Лестера» и сборной Дании Даниэлем Иверсеном в аренде в «Олдхэме» в сезоне-2018/19, он действовал точно так же, – объяснил тренер Стив Хэйл. – Это выглядело странно, но я не пытался заставить его играть по-другому, потому что это работало для него. По-моему, он всего один раз уронил мяч, когда использовал эту технику».

Использовать датский захват можно лишь в определенных эпизодах – когда мяч летит на высоте груди, а вратарь успевает под него подстроиться. Однако датские коучи и футболисты уверены, что в таких ситуациях этот способ намного надежнее более популярного.

Автор ютьюб-канала DanishGoalkeeping и полупрофессиональный футболист Александер Брёмс посвятил несколько видео революционному подходу. Он рассказал, что в Дании необычная вратарская техника называется грудным захватом. Дети отрабатывают ее уже в девять-десять лет, а к началу взрослой карьеры овладевают ей в совершенстве и обязательно используют в официальных матчах. Единственный очевидный недостаток национального метода – синяки на груди после каждой игры, но это небольшая плата за надежное выступление без пропущенных голов.

Каспер Шмейхель после победы над Чехией в четвертьфинале Евро-2020 Фото: Getty Images

Датский захват – наглядное доказательство того, насколько условно в спорте можно говорить о правильной и неправильной технике. Стиль Шмейхеля и его соотечественников не соответствует классическим канонам. Однако это не имеет никакого значения, потому что именно такой прием вселяет в них уверенность и позволяет избежать ошибок.

Возможно, именно подставленная под мяч грудь Каспера поможет скандинавам остановить набравшего ход Харри Кейна на «Уэмбли» и пробиться в первый финал Евро с 1992 года. Тогда разговоры о традициях вратарской игры уйдут в прошлое, а Шмейхель-младший вплотную приблизится к великому достижению отца.

Кубок Англии Варди, Шмейхель и еще 4 чемпиона АПЛ-2016, взявших Кубок Англии 15/05/2021 В 20:19