Гарет Саутгейт – известный модник футбольного мира. Его стиль выделяется, а фигура, размахивающая руками у бровки в элегантном костюме, всегда притягивает взгляды искушенных любителей игры. Рассказываем, что же приносит удачу тренеру сборной Англии и почему он верит в мистические свойства одежды.

Саутгейт считается одним из самых изысканных тренеров современности. Причина кроется в его вкусе и семейной традиции хорошо одеваться – фанаты сразу приметили всегда аккуратного и нередко шикарно одетого тренера у края поля. Пока другие коучи не обращают внимания, в чем руководить командой, Саутгейт превращает имидж в своеобразный магический ритуал. Гарет уверен, именно одежда приносит ему удачу в самых ответственных и тяжелых встречах. А поиском идеального талисмана удачи занимается до сих пор.

С чего все началось?

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В 2018 году на чемпионате мира в России Гарет Саутгейт запустил целый флешмоб. В четвертьфинале Англия смогла преодолеть проклятие пенальти, выиграв у сборной Колумбии в серии послематчевых 11-метровых. Главный тренер стал национальным героем и любимцем болельщиков.

Тогда-то Саутгейт и понял, что удачу ему принес именно предмет одежды. Гарет специально для сборной купил относительно дешевый костюм – брюки, сорочку и жилет. Все модные критики тут же душно заявили, что тренер Англии носит жилет неправильно. Во-первых, нельзя носить жилет с атласной спиной без пиджака. Во-вторых, никогда нельзя застегивать жилетку на все пуговицы – нижняя должна быть свободна. Наконец, никакой модник не наденет жилет с ремнем – только подтяжки.

Гарет же объяснил, что носит костюм так в честь своего деда, морского пехотинца. А после выхода в полуфинал чемпионата мира каждый уважающий себя английский болельщик обзавелся таким же предметом гардероба. Но жилет утратил свою силу. Англичане уступили хорватам, а про флешмоб и Саутгейта вскоре стали забывать.

Что Гарет приготовил для Евро-2020?

Чемпионат Европы – особый случай для Саутгейта. И, конечно же, он к нему подготовился. В преддверии полуфинала с Данией фанаты заговорили о том, что главный тренер сборной нашел новый талисман побед – синий вязаный галстук в белый горошек. Невероятно, но команда побеждала каждый раз, когда Гарет был в вязаном галстуке. Похоже, теперь Саутгейт не снимет его и в полуфинале.

Если это действительно так, то модный дом Percival обогатится. После бума жилеток фанаты могут раскупить и галстуки. Боссы модного дома очень на это надеются и желают национальной команде Англии только победы. Вещь, как и жилет, не самая дорогая: всего 49 фунтов стерлингов. На игру с Шотландией Саутгейт галстук не надел – возможно, проверял, отвернется ли от него удача. И действительно – отвернулась, Англия сыграла с шотландцами вничью 1:1.

Похоже, Саутгейт действительно нашел еще один счастливый предмет и, скорее всего, он наденет вязаный синий галстук в белый горошек на полуфинальное противостояние с датчанами.

Гарет Саутгейт Фото: Getty Images

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