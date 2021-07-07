Чемпион Европы и мира в составе национальной команды Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение сборной в полуфинальном матче Евро-2020 против Италии.
«Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной», – написал Серхио.
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Контракт с Рамосом – унижение для «ПСЖ». У шейхов нет гордости
05/07/2021 В 09:33
Сборная Испании в серии послематчевых пенальти уступила команде Италии со счетом 2:4. Основное время закончилось ничьей 1:1, отличились Федерико Кьеза на 60-й минуте и Альваро Мората на 80-й. Пенальти в составе «красной фурии» не забили Ольмо и Мората.
  • Второй финалист определится в матче Англия – Дания.
  • Главный тренер Испании Луис Энрике не вызвал Рамоса из-за частых травм по ходу сезона.
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