Чемпион Европы и мира в составе национальной команды Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение сборной в полуфинальном матче Евро-2020 против Италии.

«Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной», – написал Серхио.

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Сборная Испании в серии послематчевых пенальти уступила команде Италии со счетом 2:4. Основное время закончилось ничьей 1:1, отличились Федерико Кьеза на 60-й минуте и Альваро Мората на 80-й. Пенальти в составе «красной фурии» не забили Ольмо и Мората.

Второй финалист определится в матче Англия – Дания.

Главный тренер Испании Луис Энрике не вызвал Рамоса из-за частых травм по ходу сезона.

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