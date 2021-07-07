Пересматривать лузерский пенальти от Мораты откровенно больно. Альваро трясся перед ударом, выдал максимально предсказуемый разбег и подарил Доннарумме главный сэйв в карьере. По статистике выстрел в ту зону ворот, куда жахнул Мората, гарантирует гол в 80% случаев. Это нормальный показатель (например, есть зоны с 67%), но испанец исполнил все так топорно, что предельно сократил шансы на гол. Джанлуиджи стал итальянским героем, но надо признать: главная заслуга вратаря в том, что он тупо не завалился раньше времени. Прочитать форварда было совсем не сложно.

Если вдуматься, решение Энрике делегировать Морату в конец серии изначально выглядело странно. Альваро штормило весь турнир, но коуч поставил на форварда в самый решающий момент. При этом очевидно, что Мората, мягко говоря, не монстр психологии. На это указывает весь карьерный путь самого импульсивного нападающего мира. Он сменил три клуба еще в юности, затем прорвался в обойму «Реала», но решил, что ему не доверяют. Уехал в аренду в «Юве», мощно зажег (даже в ЛЧ), но вскоре посчитал, что теперь достоин старта «Мадрида».

Два сезона там (максимум – 1300 минут в Ла Лиге), куча трофеев и новое осознание: черт, Зидан больше доверяет Кариму и Кришу. Летом 2017-го случился очередной побег – на этот раз в «Челси». Дальше – тяжелейшие времена в Лондоне, аренда в «Атлетико», а затем и полноценный переход к Симеоне. Получается, Мората всю карьеру искал свой дом, но так и не нашел. Парню скоро 29, а он ассоциируется только с постоянными метаниями, нытьем и промахами.

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Промах Мораты и сэйв Доннаруммы Фото: Getty Images

Если посмотреть только на трофейный кабинет Альваро, можно подумать, что он икона и суперзвезда. Два триумфа в ЛЧ, пачка титулов в Италии, россыпь медалей с молодежной сборной Испании – даже с «Челси» он все же урвал Кубок Англии. Но об этом никто не вспомнит: Альваро еще в юности мутировал в нервного страйкера, который неплохо открывается, но плывет в самую решающую микросекунду. Иногда бывают проблески (сезоны-2014/15 и 2016/17), но на дистанции форвард гораздо чаще портит эпизоды, чем забивает из неочевидных позиций.

Иронично, что после гола в ворота Италии Мората обошел по мячам на Евро Фернандо Торреса. Но как воспринимается Эль Ниньо? Конечно, как герой финала ЧЕ-2008 и автор гола в финале ЧЕ-2012. О том, какой хайлайт навсегда прилипнет к Альваро, лучше даже не напоминать. Поэтому его семь банок на Евро – лишь очередное достижение, на которое всем плевать.

В полуфинале против Италии мы увидели классического Морату: сначала он внезапно врубил хладнокровие, а потом путался в ногах и психовал прямо перед одиннадцатиметровой отметкой. Его талант однозначен и очевиден, но слабая психология сделала из Альваро дерганого неврастеника. Поэтому как только форвард сравнял счет, Луис Энрике должен был вычеркнуть его из списка потенциальных пенальтистов. К сожалению, испанскому коучу не хватило решительности это сделать. Вероятно, по-человечески он поступил правильно, но финал придется смотреть по телевизору. И это печально: Лучо поставил неплохой футбол, но абсолютно не учел личностные аспекты. Поэтому вылет Испании однозначно справедлив.

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