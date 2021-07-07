Датскую форму украшает логотип компании Hummel. Не такой известный и узнаваемый, как adidas и Nike, но не менее легендарный. Оказывается, фирма не только придумала первые футбольные бутсы, но и очень ревностно хранила традиции партнерства со сборной Дании.

Как появился бренд Hummel?

История знаменитого спортивного бренда Hummel началась однажды в дождливый день 1923 года на территории Эппендорфа. Молодому сапожнику Альберту Мессмеру пришла гениальная идея во время просмотра футбольного матча. Он заметил, как игрокам некомфортно на мокром поле. И решил создать специальную обувь для надежного сцепления с поверхностью при любых погодных условиях. Буквально за ночь парню удалось совершить настоящую революцию в спортивной индустрии, смастерив первые бутсы с уникальными резиновыми шипами.

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Мессер с братом и организовали компанию Hummel, но удержать не смогли. Фирма довольно быстро обанкротилась, и ее выкупил датский адвокат, который, помимо футбольной обуви, предложил выпускать форму.

Как началось сотрудничество со сборной Дании?

В 1979 году боссы сборной Дании подписали первый контракт о сотрудничестве с брендом Hummel. Трудно представить, но датская форма продолжает хранить концепт основной формы больше 35 лет. Футболки получились действительно топовыми. В них было все: и национальные узоры, и дань предкам в виде древней надписи за воротом, и яркость формы. Руководство и игроки были в восторге. Они наконец нашли достойного производителя формы.

После триумфа в Дании контракт с брендом заключил мадридский «Реал». В 1980 году «бланкос» играли и выигрывали в форме датского производства. Качество и эффектность комплектов говорили сами за себя. Hummel находилась на вершине, считалась компанией экстра-класса, а ее идеи хотели выкупить за бешеные деньги конкуренты.

Легендарный узор

Практически каждый концепт формы для сборной Дании сопровождается особым узором – стрелками на рукавах. Это традиционный узор для датчан: он символизирует доспехи, в которых предки завоевывали земли и разбивали врагов. Дизайнеры Hummel решили, что это идеальный вариант для футбольной формы, ведь фактически футболисты выходят на каждый матч как на битву.

Также Hummel часто использует руны для написания фраз на древнем языке. Это тоже своеобразная дань предкам. Одна из таких фраз – девиз команды. «Часть чего-то большего» – эта фраза украшает ворот футболки изнутри, он специально скрыт от глаз болельщиков. По словам дизайнеров, девиз должен вдохновлять только игрока, который надевает форму.

Сборная Дании Фото: Getty Images

Сотрудничество прерывалось

Однако идиллия Hummel и сборной Дании не могла длиться вечно. У команды возникли сложности с заключением спонсорского контракта, а бренд решил, что боссы сборной блефуют и хотят улучшения условий. Договориться так и не смогли, поэтому с 2004 по 2016 сборную одевал adidas. Нельзя сказать, что немецкая фирма не смогла удовлетворить интересы болельщиков и игроков, но в национальной команде решили возвращаться.

В 2016-м датчане снова стали пользоваться услугами Hummel. Болельщики, а в особенности те, кто застал времена славной дружбы с легендарным брендом, были в восторге.

Hummel на чемпионатах Европы

В футболках от Hummel датчане выиграли чемпионат Европы-1992. Никто не ожидал от команды, собранной за десять дней до турнира, таких результатов. В финале датчане уверенно разобрались со сборной Германии и обыграли ее со счетом 2:0.

Дания на Евро-1992 Фото: Getty Images

В полуфинале Евро-2020 в противниках у датчан сборная Англии. Форма от Hummel снова постарается помочь футболистам пробиться в финал и победить. Безусловно, бренд уже стал бессмертным символом команды. Может быть, именно Hummel – символ побед национальной сборной, который приносит ей удачу.

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