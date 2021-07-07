Вице-чемпионка мира-2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала прошедшие матчи чемпионата Европы-2020 по футболу.

– Да, я выставила фотографию [Федерико] Кьезы и подписала «Носатик», потому что он носатик. Я очень часто даю разные прозвища спортсменам – баскетболистам или футболистам – потому что мне так проще запомнить. У меня не лучшая память на имена, поэтому даю прозвища: носатик, ушастик, глазастик, и так люди понимают, о ком я говорю.

Из сборной Италии я дала прозвище только Кьезе, он выделился. Но я знаю футболиста, который на этом чемпионате мне запомнился очень сильно, – это Кевин де Брёйне. Вообще Бельгия очень классно себя показала. Де Брёйне – рыжик, русский Ванька.

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– Артем Дзюба признан самым популярным игроком в соцсетях. Как вы его называете?

– Артем Дзюба.

– И все? Этот «рыжик», этот «Ванька», этот «носатик» – и просто Артем? Не может быть такого.

– Хороший, красивый человек. У него нет каких-то… Даже не знаю. Артем Дзюба – мне кажется, хорошо, что я его так называю. А то еще что-нибудь придумала и, не дай бог, обидела, – ответила Туктамышева Денису Казанскому в эфире телеканала «Матч ТВ».

Артем Дзюба забил 50% мячей сборной России на Евро-2020. Он реализовал пенальти в матче третьего тура группового этапа против Дании (1:4). Еще один гол русской команды на турнире на счету Алексея Миранчука в игре с Финляндией.

Федерико Кьеза забил единственный мяч сборной Италии в полуфинале чемпионата Европы против испанцев. «Адзурри» прошли соперника в серии пенальти – 1:1 (4:2).

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