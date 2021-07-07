Российский футбольный союз выплатил долги перед членами сборной России за успешное выступление на чемпионате мира-2018.

По данным инсайдера «РБ Спорт» Сергея Егорова, РФС перечислил оставшуюся часть премиальных за выход в четвертьфинал домашнего мирового первенства трехлетней давности. Деньги получили футболисты и штаб русской национальной команды, участвовавшие на ЧМ-2018.

Егоров уточнил , что сумма долга составила более 100 миллионов рублей. РФС выплатил премиальные игрокам, тренерам и администраторам сборной России перед стартом чемпионата Европы-2020.

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На домашнем ЧМ-2018 Россия впервые в истории вышла из группы, победила Испанию по пенальти в 1/8 финала и в четвертьфинале уступила Хорватии в серии 11-метровых.

На Евро-2020 русские футболисты потерпели два крупных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании), минимально выиграли у Финляндии и с тремя очками не пробились в плей-офф континентального первенства.

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