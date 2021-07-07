Сборные Дании и Англии объявили стартовые составы на второй полуфинальный матч чемпионата Европы-2020.

В воротах британской команды сыграет Джордан Пикфорд, в защите – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр и Люк Шоу. В опорной зоне все подчистят Кэлвин Филлипс и Деклан Райс, в средней линии также сыграют Букайо Сака, Мэйсон Маунт и Рахим Стерлинг. В нападении с капитанской повязкой выйдет Харри Кейн.

Датчане сыграют по схеме 3-4-3. В раме выйдет голкипер Каспер Шмейхель, тройку обороны составят Янник Вестергор, Андреас Кристенсен и капитан команды Симон Кьер. На флангах побегают Йоаким Меле и Йенс Стрюгер Ларсен, в полузащите отработают Томас Дилейни и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Трио нападения – Миккель Дамсгор, Каспер Дольберг и Мартин Брэйтуэйт.

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В запасе остались новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо и один из лидеров атаки датской сборной Юссуф Поульсен.

Первым финалистом Евро-2020 стала сборная Италии, которая в стартовом матче 1/2 на «Уэмбли» в серии 11-метровых ударов переиграла Испанию – 1:1 (4:2 по пенальти).

Второй полуфинал чемпионата пройдет сегодня, 7 июля, в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция с комментариями неподражаемого Сурена Аванесьяна будет доступна на Eurosport.ru в 21:45 мск.

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