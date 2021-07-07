Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд в полуфинале Евро-2020 против сборной Дании установил новый национальный рекорд по времени без пропущенных мячей.

После матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 против Украины Пикфорд сушил ворота на протяжении 696 минут. В середине первого тайма полуфинальной встречи с датчанами Джордан побил достижение легендарного вратаря английской сборной Гордона Бэнкса. С мая по июль 1966 года Бэнкс не пропускал мячи 720 минут.

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На 25-й минуте полуфинала с Данией Пикфорд превзошел результат чемпиона мира-1966. Его сухая серия прервалась после гола Миккеля Дамсгора, забитого ударом со штрафного, и остановилась на отметке 726 минут. Вратарь этой сборной обошел Бэнкса всего на 360 секунд.

При этом Англия не побила достижение по времени без пропущенного мяча. Рекордную сухую серию также зафиксировали в 1966 году, и она составила 708 минут. По данным журналиста Джеймса Маринера , «три льва» в 2021-м не получали голы в свои ворота на протяжении 692 минут.

Гол Дамсгора стал для Англии первым пропущенным на Евро-2020.

После первого тайма Дания и Англия играют результативную ничью и закончили стартовую половину со счетом 1:1. Ответный мяч британцев на счету Автогола (Симона Кьера с передачи Букайо Сака).

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